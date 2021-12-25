Asgari ücret zam oranının belli olmasının ardından emekli zammı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Konuyla ilgili olarak Bakan Nebati'den "Memnun edecek bir çalışma olacak" açıklaması gelmişti. 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde maaşlara yüzde 30 ile 35 arasında zam yapılacağı kararlaştırılmış ve memurlara ek zam konusu gündeme taşınmıştı. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranlarının baz alınarak gerçekleşeceği ocak zammı için yeni formüller de masada. Peki Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? En düşük en yüksek 2022 Ocak ayı SSK Bağkur emekli maaş zammı son dakika açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte son durum