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Haberler Yaşam Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK Bağkur En düşük en yüksek 2022 Ocak emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri!
Giriş Tarihi: 25.12.2021 18:52 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 18:52

Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK Bağkur En düşük en yüksek 2022 Ocak emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri!

Asgari ücret zam oranının belli olmasının ardından emekli zammı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Konuyla ilgili olarak Bakan Nebati'den "Memnun edecek bir çalışma olacak" açıklaması gelmişti. 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde maaşlara yüzde 30 ile 35 arasında zam yapılacağı kararlaştırılmış ve memurlara ek zam konusu gündeme taşınmıştı. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranlarının baz alınarak gerçekleşeceği ocak zammı için yeni formüller de masada. Peki Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? En düşük en yüksek 2022 Ocak ayı SSK Bağkur emekli maaş zammı son dakika açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte son durum

Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK Bağkur En düşük en yüksek 2022 Ocak emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri!

Ocak emekli maaş zammı son dakika haberler… Milyonlarca emekli ve memur emekli yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranlarının baz alınarak gerçekleştiği emekli zammında son veriyi bekliyor. Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak. Peki Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2022 Ocak ayı SSK Bağkur emekli maaş zammı son dakika açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK Bağkur En düşük en yüksek 2022 Ocak emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri!

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 10.48 olarak belirlendi. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memur için beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Buna göre Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasındaki endeks değişimi yüzde 10.48 olarak hesaplandı.

5 AYLIK RAKAMLARA GÖRE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU

5 aylık enflasyon rakamına öre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 10.48 oranındaki zammı kesinleşmiş oldu. Bu rakamın üzerine Aralık enflasyonu da eklenerek 2022 yılının ilk zammı belirlenecek.

Yıl sonu enflasyon oranının yüzde 24 olacağı tahminine göre ise 6 aylık zam yüzde 14.33 olarak hesaplanıyor.

ARALIK AYI VERİSİ İLE EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞECEK

2022 yılının Ocak ayında verilecek zam oranı da Haziran ile Aralık ayı arasında oluşacak 6 aylık enflasyon oranı kadar olacak. Bu oranın belirlenmesine bir veri kaldı. Aralık enflasyonu açıklandığı zaman SSK ve Bağ-Kur emekli zammı da kesinleşmiş olacak.

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Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK Bağkur En düşük en yüksek 2022 Ocak emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri!

EMEKLİ OCAK ZAMMI TABLOSU ŞU ŞEKİLDE

Yüzde 10.48 artışla en düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 63 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya yükselecek.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN KRİTİK RAKAMLAR AÇIKLANDI

SABAH Gazetesi yazarı Faruk Erdem emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranının detaylarını açıkladı. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memur için beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Buna göre Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasındaki endeks değişimi yüzde 10.48 olarak hesaplandı.

Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK Bağkur En düşük en yüksek 2022 Ocak emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri!

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI YILDA 2 KERE GERÇEKLEŞİYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl iki zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında verilen zamlar bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 5 AYLIK ZAMLA BİRLİKTE 5.490 TL'YE YÜKSELDİ...

İŞTE BEKLENEN TABLO: EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN TABAN RAKAMLAR (5 aylık zamma göre)

Emekli Mevcut Yeni (Kasım-2021)

Emekli Sandığı 3.275,90 3.684,73

SSK (200 öncesi) 2.624,24 2.899,26

SSK (2000 sonrası) 1.626,75 1.797,23

Bağ-Kur esnaf 2.350,11 2.596,40

NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.

Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK Bağkur En düşük en yüksek 2022 Ocak emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri!

MEMUR ENFLASYON FARKI İÇİN ARAŞTIRMALARINI SIKLAŞTIRDI

Yüzde 10,48 olarak belirlenen 5 aylık enflasyon memur ve memur emeklilerinin Ocak zamlarını da değiştirdi.

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ilaveten Temmuz'daki yüzde 3'luk zammın üzerinde oluşan enflasyon farkı olarak alıyor.

5 aylık rakamdan yola çıkıldığında memur ve memur emeklilerinin 5 aylık zammı yüzde 5'lik toplu sözleşme artışı ve 7.48 oranındaki enflasyon farkından oluşuyor. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin 5 aylık zammı yüzde 12.48 oranını buluyor.

Yukarıdaki yüzde 24'luk tahminden yola çıkıldığında ise memur ve memur emeklilerinin yıl sonu zammı yüzde 5 + 11,33 olacak. bu da toplamda yüzde 16.33'lük zamma karşılık gelecek.

Kesin rakam Aralık enflasyonunun açıklanacağı 3 Ocak tarihinde belli olacak.

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