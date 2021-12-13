TÜİK tarafından enflasyon oranının belli olmasıyla emekli zammı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Milyonlarca memur ve emekli için SGK ve BAĞKUR emekli maaşlarına gelen zam da Ocak ayında açıklanacak olan enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte netleşecek. Son olarak TÜİK'in açıkladığı 5 aylık enflasyona göre de işçi ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 10.47 zam kesin gözüküyor. Peki Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2022 Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, ne zaman açıklanacak? İşte bilgiler…