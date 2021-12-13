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Giriş Tarihi: 13.12.2021 09:20 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 09:20

Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2022 Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, ne zaman açıklanacak?

TÜİK tarafından enflasyon oranının belli olmasıyla emekli zammı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Milyonlarca memur ve emekli için SGK ve BAĞKUR emekli maaşlarına gelen zam da Ocak ayında açıklanacak olan enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte netleşecek. Son olarak TÜİK'in açıkladığı 5 aylık enflasyona göre de işçi ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 10.47 zam kesin gözüküyor. Peki Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2022 Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, ne zaman açıklanacak? İşte bilgiler…

Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2022 Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca emekli gözlerini Ocak 2022 emekli zammı son dakika haberlerine çevirmiş durumda. Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayı enflasyon rakamları ile memur ve emeklinin yıl başında alacağı enflasyon farkı da değişmiş oluyor. Yaklaşan tarih binlerce kişide 2022 Ocak emekli zammı ne kadar sorusuna yanıt arattırıyor. Memurlar ve memur emeklileri şimdiden yıl sonu için yüzde 7,47 enflasyon farkı zammı hak etmiş durumda. Peki Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2022 Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, ne zaman açıklanacak?

Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2022 Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 10.48 olarak belirlendi. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memur için beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Buna göre Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasındaki endeks değişimi yüzde 10.48 olarak hesaplandı.

ARALIK AYI VERİSİ İLE EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞECEK

2022 yılının Ocak ayında verilecek zam oranı da Haziran ile Aralık ayı arasında oluşacak 6 aylık enflasyon oranı kadar olacak. Bu oranın belirlenmesine bir veri kaldı. Aralık enflasyonu açıklandığı zaman SSK ve Bağ-Kur emekli zammı da kesinleşmiş olacak.

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Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2022 Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ OCAK ZAMMI TABLOSU ŞU ŞEKİLDE

Yüzde 10.48 artışla en düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 63 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya yükselecek.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti.

Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak.

En yüksek aylık 7 bin 492 liradan 8 bin 277 liraya çıkacak.

Yüzde 10.48 artışla en düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 63 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya yükselecek.

SSK'lılarda ise en düşük aylık, 2000'den önce emekli olanlarda 2 bin 624 liradan 2 bin 899 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 626 liradan bin 797 liraya çıkacak.

Aralık enflasyonuna göre zam oranı artabilecek. Bu da 3 Ocak'ta belli olacak.

Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2022 Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, ne zaman açıklanacak?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE ZAM

SSK ve Bağ-Kur emeklileri aylıklarını ocak-temmuz ayları olmak üzere yılda iki defa zamlı alıyor. Bu artış bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar gerçekleştiriliyor.

Yeni yılda yapılacak zam da haziran ile aralık ayı arasındaki altı aylık enflasyon oranı kadar gerçekleşecek. Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK, Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam da kesinleşecek.

Beş aylık enflasyon verilerine göre SSK, Bağ-Kur emeklileri de yüzde 10.46'lık zammı garantiledi. Bu durumda yaklaşık 10 milyonun üzerinde SSK, Bağ-Kur emeklisi de yüzde 10'un üzerinde bir zam alacak.

Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2022 Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN KRİTİK RAKAMLAR AÇIKLANDI

SABAH Gazetesi yazarı Faruk Erdem emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranının detaylarını açıkladı. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memur için beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Buna göre Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasındaki endeks değişimi yüzde 10.48 olarak hesaplandı.

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