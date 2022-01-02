Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? En düşük ve en yüksek 2022 Ocak SSK Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 10.48 olarak belirlendi. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memur için beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Buna göre Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasındaki endeks değişimi yüzde 10.48 olarak hesaplandı.

ARALIK AYI VERİSİ İLE EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞECEK

2022 yılının Ocak ayında verilecek zam oranı da Haziran ile Aralık ayı arasında oluşacak 6 aylık enflasyon oranı kadar olacak. Bu oranın belirlenmesine bir veri kaldı. Aralık enflasyonu açıklandığı zaman SSK ve Bağ-Kur emekli zammı da kesinleşmiş olacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI YILDA 2 KERE GERÇEKLEŞİYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl iki zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında verilen zamlar bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.