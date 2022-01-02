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Giriş Tarihi: 02.01.2022 06:52 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 06:53

Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? En düşük ve en yüksek 2022 Ocak SSK Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Yeni yılın ikinci gününde emekli zammı son dakika haberleri milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. En düşük ve en yüksek Ocak 2022 emekli maaş zammının ne kadar olacağı merak edilirken gözler ilgili kurumdan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. . Ocak ayında hem görevdeki memurlar ve memur emeklileri hem de SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri maaşlarına zam yapacak. Peki Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? En düşük ve en yüksek 2022 Ocak SSK Bağkur emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? İşte son bilgiler…

Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? En düşük ve en yüksek 2022 Ocak SSK Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Milyonların gündeminde Ocak 2022 emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri yer alıyor. Emekli ve memur vatandaşlar zam oranı için geri sayıma geçerken 2022 Emekli maaş zammı ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 10.48 olarak belirlendi. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memur için beklenen enflasyon rakamları 3 Ocak'ta açıklanacak. Buna göre; Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? En düşük ve en yüksek 2022 Ocak SSK Bağkur emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak?

Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? En düşük ve en yüksek 2022 Ocak SSK Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 10.48 olarak belirlendi. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memur için beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Buna göre Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasındaki endeks değişimi yüzde 10.48 olarak hesaplandı.

ARALIK AYI VERİSİ İLE EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞECEK

2022 yılının Ocak ayında verilecek zam oranı da Haziran ile Aralık ayı arasında oluşacak 6 aylık enflasyon oranı kadar olacak. Bu oranın belirlenmesine bir veri kaldı. Aralık enflasyonu açıklandığı zaman SSK ve Bağ-Kur emekli zammı da kesinleşmiş olacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI YILDA 2 KERE GERÇEKLEŞİYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl iki zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında verilen zamlar bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.

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Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? En düşük ve en yüksek 2022 Ocak SSK Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

BAKAN VEDAT BİLGİN'DEN MÜJDE!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'Bütün emekli grupları içine alan bir düzenleme yapacağız. Emeklilerimizin en alt düzeydeki emekli maaşında daha yukarılara gidecek şekilde kademeli bir şekilde ele alacağız.' dedi.

5 AYLIK RAKAMLARA GÖRE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU

5 aylık enflasyon rakamına öre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 10.48 oranındaki zammı kesinleşmiş oldu. Bu rakamın üzerine Aralık enflasyonu da eklenerek 2022 yılının ilk zammı belirlenecek.

Yıl sonu enflasyon oranının yüzde 24 olacağı tahminine göre ise 6 aylık zam yüzde 14.33 olarak hesaplanıyor.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN KRİTİK RAKAMLAR AÇIKLANDI

SABAH Gazetesi yazarı Faruk Erdem emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranının detaylarını açıkladı. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memur için beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Buna göre Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasındaki endeks değişimi yüzde 10.48 olarak hesaplandı.

Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? En düşük ve en yüksek 2022 Ocak SSK Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

MEMUR ENFLASYON FARKI İÇİN ARAŞTIRMALARINI SIKLAŞTIRDI

Yüzde 10,48 olarak belirlenen 5 aylık enflasyon memur ve memur emeklilerinin Ocak zamlarını da değiştirdi.

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ilaveten Temmuz'daki yüzde 3'luk zammın üzerinde oluşan enflasyon farkı olarak alıyor.

5 aylık rakamdan yola çıkıldığında memur ve memur emeklilerinin 5 aylık zammı yüzde 5'lik toplu sözleşme artışı ve 7.48 oranındaki enflasyon farkından oluşuyor. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin 5 aylık zammı yüzde 12.48 oranını buluyor.

Yukarıdaki yüzde 24'luk tahminden yola çıkıldığında ise memur ve memur emeklilerinin yıl sonu zammı yüzde 5 + 11,33 olacak. bu da toplamda yüzde 16.33'lük zamma karşılık gelecek.

Kesin rakam Aralık enflasyonunun açıklanacağı 3 Ocak tarihinde belli olacak.

Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? En düşük ve en yüksek 2022 Ocak SSK Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ OCAK ZAMMI TABLOSU ŞU ŞEKİLDE

Yüzde 10.48 artışla en düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 63 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya yükselecek.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 5 AYLIK ZAMLA BİRLİKTE 5.490 TL'YE YÜKSELDİ...

İŞTE BEKLENEN TABLO: EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN TABAN RAKAMLAR (5 aylık zamma göre)

Emekli Mevcut Yeni (Kasım-2021)

Emekli Sandığı 3.275,90 3.684,73

SSK (200 öncesi) 2.624,24 2.899,26

SSK (2000 sonrası) 1.626,75 1.797,23

Bağ-Kur esnaf 2.350,11 2.596,40

NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.

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