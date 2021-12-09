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Haberler Yaşam Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK Bağkur 2022 Ocak En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı son dakika netleşiyor!
Giriş Tarihi: 09.12.2021 06:35 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 07:29

Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK Bağkur 2022 Ocak En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı son dakika netleşiyor!

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü emekli zammı son dakika haberleri ile ilgili açıklamalara çevrildi. Ocak ayı memur ve emekli maaş zammı için sadece bir veri kaldı. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranlarının baz alınarak gerçekleştiği emekli zammında 5 aylık veri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı rakamlarını açıklamasıyla beraber yeni yılda uygulanacak zam oranı da netleşecek. Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak. Buna göre; Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK Bağkur 2022 Ocak En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar? İşte son bilgiler…

Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK Bağkur 2022 Ocak En düşüş ve en yüksek emekli maaş zammı son dakika netleşiyor!

Emekli Ocak zammı için milyonlarca vatandaş son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Son olarak SSK ve Bağ-Kur emekli ocak zammı 5 aylık enflasyona göre netleşti. Kasım enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından memur ve emekli zammı için araştırmalar hız kazandı. Ancak yılsonu zammı aralık ayında açıklanacak rakamla kesin olarak belli olacak. Tarih yaklaşırken gözler 2022 Ocak zammına çevrildi. Peki Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK Bağkur 2022 Ocak En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar?

Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK Bağkur 2022 Ocak En düşüş ve en yüksek emekli maaş zammı son dakika netleşiyor!

EMEKLİ OCAK ZAMMI TABLOSU ŞU ŞEKİLDE

Yüzde 10.48 artışla en düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 63 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya yükselecek.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti.

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Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK Bağkur 2022 Ocak En düşüş ve en yüksek emekli maaş zammı son dakika netleşiyor!

Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak.

En yüksek aylık 7 bin 492 liradan 8 bin 277 liraya çıkacak.

Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK Bağkur 2022 Ocak En düşüş ve en yüksek emekli maaş zammı son dakika netleşiyor!

Yüzde 10.48 artışla en düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 63 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya yükselecek.

Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK Bağkur 2022 Ocak En düşüş ve en yüksek emekli maaş zammı son dakika netleşiyor!

SSK'lılarda ise en düşük aylık, 2000'den önce emekli olanlarda 2 bin 624 liradan 2 bin 899 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 626 liradan bin 797 liraya çıkacak.

Aralık enflasyonuna göre zam oranı artabilecek. Bu da 3 Ocak'ta belli olacak.

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