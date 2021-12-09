Milyonlarca memur ve emeklinin gözü emekli zammı son dakika haberleri ile ilgili açıklamalara çevrildi. Ocak ayı memur ve emekli maaş zammı için sadece bir veri kaldı. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranlarının baz alınarak gerçekleştiği emekli zammında 5 aylık veri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı rakamlarını açıklamasıyla beraber yeni yılda uygulanacak zam oranı da netleşecek. Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak. Buna göre; Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK Bağkur 2022 Ocak En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar? İşte son bilgiler…