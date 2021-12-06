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Haberler Yaşam Emekli zammı ne kadar olacak? 2022 SSK ve BAĞKUR emekli maaş zamları netleşiyor! Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 06.12.2021 07:55 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 07:55

Emekli zammı ne kadar olacak? 2022 SSK ve BAĞKUR emekli maaş zamları netleşiyor! Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Milyonlarca memur ve emekli Ocak emekli zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Son olarak enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memurlar ve memur emeklileri şimdiden yıl sonu için yüzde 7,47 enflasyon farkı zammı oluştu. Kesin rakam aralık enflasyonuyla belirlenecek olsa da, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam yüzde 5 toplu sözleşme zammı ile yüzde 12.5'i bulacak. Yaklaşan tarih dolasıyla SSK-BAĞKUR 2022 Ocak emekli zammı ne kadar sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki Emekli zammı ne kadar olacak? SSK Bağkur En düşük ve en yüksek 2022 Ocak emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL? İşte sürece dair bilgiler…

Emekli zammı ne kadar olacak? 2022 SSK ve BAĞKUR emekli maaş zamları netleşiyor! Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Ocak 2022 emekli zammı ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Son olarak SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 5 aylık zammı yüzde 10.48 olurken memur ve memur emeklisi için 5 aylık zam ve enflasyon farkı yüzde 12.48 olarak hesaplandı. kasım ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından gözler bir kez daha emekli Ocak zammına çevrildi. Peki Emekli zammı ne kadar olacak? SSK Bağkur En düşük ve en yüksek 2022 Ocak emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL?

Emekli zammı ne kadar olacak? 2022 SSK ve BAĞKUR emekli maaş zamları netleşiyor! Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 10.48 olarak belirlendi. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memur için beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Buna göre Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasındaki endeks değişimi yüzde 10.48 olarak hesaplandı.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN KRİTİK RAKAMLAR AÇIKLANDI

SABAH Gazetesi yazarı Faruk Erdem emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranının detaylarını açıkladı. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memur için beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Buna göre Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasındaki endeks değişimi yüzde 10.48 olarak hesaplandı.

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Emekli zammı ne kadar olacak? 2022 SSK ve BAĞKUR emekli maaş zamları netleşiyor! Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI YILDA 2 KERE GERÇEKLEŞİYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl iki zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında verilen zamlar bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.

ARALIK AYI VERİSİ İLE EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞECEK

2022 yılının Ocak ayında verilecek zam oranı da Haziran ile Aralık ayı arasında oluşacak 6 aylık enflasyon oranı kadar olacak. Bu oranın belirlenmesine bir veri kaldı. Aralık enflasyonu açıklandığı zaman SSK ve Bağ-Kur emekli zammı da kesinleşmiş olacak.

Emekli zammı ne kadar olacak? 2022 SSK ve BAĞKUR emekli maaş zamları netleşiyor! Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?

5 AYLIK RAKAMLARA GÖRE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU

5 aylık enflasyon rakamına öre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 10.48 oranındaki zammı kesinleşmiş oldu. Bu rakamın üzerine Aralık enflasyonu da eklenerek 2022 yılının ilk zammı belirlenecek.

Yıl sonu enflasyon oranının yüzde 24 olacağı tahminine göre ise 6 aylık zam yüzde 14.33 olarak hesaplanıyor.

MEMUR ENFLASYON FARKI İÇİN ARAŞTIRMALARINI SIKLAŞTIRDI

Yüzde 10,48 olarak belirlenen 5 aylık enflasyon memur ve memur emeklilerinin Ocak zamlarını da değiştirdi.

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ilaveten Temmuz'daki yüzde 3'luk zammın üzerinde oluşan enflasyon farkı olarak alıyor.

5 aylık rakamdan yola çıkıldığında memur ve memur emeklilerinin 5 aylık zammı yüzde 5'lik toplu sözleşme artışı ve 7.48 oranındaki enflasyon farkından oluşuyor. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin 5 aylık zammı yüzde 12.48 oranını buluyor.

Yukarıdaki yüzde 24'luk tahminden yola çıkıldığında ise memur ve memur emeklilerinin yıl sonu zammı yüzde 5 + 11,33 olacak. bu da toplamda yüzde 16.33'lük zamma karşılık gelecek.

Kesin rakam Aralık enflasyonunun açıklanacağı 3 Ocak tarihinde belli olacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE ZAM

SSK ve Bağ-Kur emeklileri aylıklarını ocak-temmuz ayları olmak üzere yılda iki defa zamlı alıyor. Bu artış bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar gerçekleştiriliyor.

Yeni yılda yapılacak zam da haziran ile aralık ayı arasındaki altı aylık enflasyon oranı kadar gerçekleşecek. Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK, Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam da kesinleşecek.

Beş aylık enflasyon verilerine göre SSK, Bağ-Kur emeklileri de yüzde 10.46'lık zammı garantiledi. Bu durumda yaklaşık 10 milyonun üzerinde SSK, Bağ-Kur emeklisi de yüzde 10'un üzerinde bir zam alacak.

Emekli zammı ne kadar olacak? 2022 SSK ve BAĞKUR emekli maaş zamları netleşiyor! Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
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