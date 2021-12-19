Milyonlarca emekli vatandaş emekli maaş zammı son dakika gelişmelerini merak ediyor. Asgari ücret zam oranının açıklanmasının ardından milyonların 2022 ocak emekli zammı geri sayımı başladı. SSK'dan ve Bağkur'dan emekli olan milyonlarca vatandaşın maaşı ocak ve temmuzda olmak üzere her 6 ayda bir enflasyon verilerine göre artıyor. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi açıklanırken, açıklanan oranlar doğrultusunda zam yüzde 10.48 olarak belirlendi. Peki Emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL? 2022 Ocak SSK Bağkur Emekli maaş zammı ne kadar, açıklandı mı? İşte son bilgiler