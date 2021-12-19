Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL? 2022 Ocak SSK Bağkur Emekli maaş zammı ne kadar, açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 19.12.2021 11:45 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 11:50

Emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL? 2022 Ocak SSK Bağkur Emekli maaş zammı ne kadar, açıklandı mı?

Milyonlarca emekli vatandaş emekli maaş zammı son dakika gelişmelerini merak ediyor. Asgari ücret zam oranının açıklanmasının ardından milyonların 2022 ocak emekli zammı geri sayımı başladı. SSK'dan ve Bağkur'dan emekli olan milyonlarca vatandaşın maaşı ocak ve temmuzda olmak üzere her 6 ayda bir enflasyon verilerine göre artıyor. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi açıklanırken, açıklanan oranlar doğrultusunda zam yüzde 10.48 olarak belirlendi. Peki Emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL? 2022 Ocak SSK Bağkur Emekli maaş zammı ne kadar, açıklandı mı? İşte son bilgiler

Emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL? 2022 Ocak SSK Bağkur Emekli maaş zammı ne kadar, açıklandı mı?

Ocak 2022 emekli zammı son dakika haberleri milyonların gündeminde ilk sırada yer alıyor. Milyonların emekli ve memur zammı Ocak ayı enflasyon oranına göre belli olacak. En son açıklanan 5 aylık enflasyon oranları doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak. Ocak ayı memur ve emekli maaş zammı için sadece bir veri kaldı. Peki Emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL? 2022 Ocak SSK Bağkur Emekli maaş zammı ne kadar, açıklandı mı?

Emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL? 2022 Ocak SSK Bağkur Emekli maaş zammı ne kadar, açıklandı mı?

ARALIK AYI VERİSİ İLE EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞECEK

2022 yılının Ocak ayında verilecek zam oranı da Haziran ile Aralık ayı arasında oluşacak 6 aylık enflasyon oranı kadar olacak. Bu oranın belirlenmesine bir veri kaldı. Aralık enflasyonu açıklandığı zaman SSK ve Bağ-Kur emekli zammı da kesinleşmiş olacak.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 10.48 olarak belirlendi. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memur için beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Buna göre Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasındaki endeks değişimi yüzde 10.48 olarak hesaplandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL? 2022 Ocak SSK Bağkur Emekli maaş zammı ne kadar, açıklandı mı?

EMEKLİ OCAK ZAMMI TABLOSU ŞU ŞEKİLDE

Yüzde 10.48 artışla en düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 63 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya yükselecek.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti.

Emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL? 2022 Ocak SSK Bağkur Emekli maaş zammı ne kadar, açıklandı mı?

Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak.

En yüksek aylık 7 bin 492 liradan 8 bin 277 liraya çıkacak.

Yüzde 10.48 artışla en düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 63 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya yükselecek.

SSK'lılarda ise en düşük aylık, 2000'den önce emekli olanlarda 2 bin 624 liradan 2 bin 899 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 626 liradan bin 797 liraya çıkacak.

Aralık enflasyonuna göre zam oranı artabilecek. Bu da 3 Ocak'ta belli olacak.

Emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL? 2022 Ocak SSK Bağkur Emekli maaş zammı ne kadar, açıklandı mı?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN KRİTİK RAKAMLAR AÇIKLANDI

SABAH Gazetesi yazarı Faruk Erdem emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranının detaylarını açıkladı. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memur için beklenen enflasyon rakamları açıklandı

Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Buna göre Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasındaki endeks değişimi yüzde 10.48 olarak hesaplandı.

SON DAKİKA