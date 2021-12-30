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Haberler Yaşam Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK Bağkur En düşük en yüksek 2022 Ocak emekli maaş zammı son gelişmeler
Giriş Tarihi: 30.12.2021 10:30 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 10:56

Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK Bağkur En düşük en yüksek 2022 Ocak emekli maaş zammı son gelişmeler

Yeni yıla sayılı günler kala 2022 emekli zammı ile ilgili gelişmeler, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere, Aralık ayı enflasyonu eklenerek 2022 yılının ilk zammı belirlenecek. Hal böyle olunca; "Emekli zammı ne kadar olacak? SSK Bağkur En düşük en yüksek 2022 Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak?" gibi sorulara yanıt aranıyor. İşte emekli maaş zammı ile ilgili son gelişmeler.

Emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL? SSK Bağkur En düşük en yüksek 2022 Ocak emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak?

SSK ve Bağkur emeklileri her yıl iki zam almaktadır. Ocak ve Temmuz aylarında verilen zamlar bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar olurken "Emekli zammı ne kadar olacak? Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak?" gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Kesin rakam ise Aralık enflasyonunun açıklanacağı 2022 Ocak ayında netleşecek. İşte emekli zammı ile ilgili son bilgiler.

Emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL? SSK Bağkur En düşük en yüksek 2022 Ocak emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 10.48 olarak belirlendi. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memur için beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Buna göre Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasındaki endeks değişimi yüzde 10.48 olarak hesaplandı.

5 AYLIK RAKAMLARA GÖRE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU

5 aylık enflasyon rakamına öre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 10.48 oranındaki zammı kesinleşmiş oldu. Bu rakamın üzerine Aralık enflasyonu da eklenerek 2022 yılının ilk zammı belirlenecek.

Yıl sonu enflasyon oranının yüzde 24 olacağı tahminine göre ise 6 aylık zam yüzde 14.33 olarak hesaplanıyor.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN KRİTİK RAKAMLAR AÇIKLANDI

SABAH Gazetesi yazarı Faruk Erdem emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranının detaylarını açıkladı. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memur için beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Buna göre Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasındaki endeks değişimi yüzde 10.48 olarak hesaplandı.

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Emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL? SSK Bağkur En düşük en yüksek 2022 Ocak emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI YILDA 2 KERE GERÇEKLEŞİYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl iki zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında verilen zamlar bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.

Emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL? SSK Bağkur En düşük en yüksek 2022 Ocak emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak?

MEMUR ENFLASYON FARKI İÇİN ARAŞTIRMALARINI SIKLAŞTIRDI

Yüzde 10,48 olarak belirlenen 5 aylık enflasyon memur ve memur emeklilerinin Ocak zamlarını da değiştirdi.

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ilaveten Temmuz'daki yüzde 3'luk zammın üzerinde oluşan enflasyon farkı olarak alıyor.

5 aylık rakamdan yola çıkıldığında memur ve memur emeklilerinin 5 aylık zammı yüzde 5'lik toplu sözleşme artışı ve 7.48 oranındaki enflasyon farkından oluşuyor. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin 5 aylık zammı yüzde 12.48 oranını buluyor.

Yukarıdaki yüzde 24'luk tahminden yola çıkıldığında ise memur ve memur emeklilerinin yıl sonu zammı yüzde 5 + 11,33 olacak. bu da toplamda yüzde 16.33'lük zamma karşılık gelecek.

Kesin rakam Aralık enflasyonunun açıklanacağı 3 Ocak tarihinde belli olacak.

Emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL? SSK Bağkur En düşük en yüksek 2022 Ocak emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak?

ARALIK AYI VERİSİ İLE EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞECEK

2022 yılının Ocak ayında verilecek zam oranı da Haziran ile Aralık ayı arasında oluşacak 6 aylık enflasyon oranı kadar olacak. Bu oranın belirlenmesine bir veri kaldı. Aralık enflasyonu açıklandığı zaman SSK ve Bağ-Kur emekli zammı da kesinleşmiş olacak.

BAKAN VEDAT BİLGİN'DEN MÜJDE!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'Bütün emekli grupları içine alan bir düzenleme yapacağız. Emeklilerimizin en alt düzeydeki emekli maaşında daha yukarılara gidecek şekilde kademeli bir şekilde ele alacağız.' dedi.

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