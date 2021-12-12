Enflasyon oranlarına göre şekillenen emekli maaş zammı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 5 aylık verilere göre yapılan hesaplamalarda yeni yıla ilişkin zam oranı yüzde 10.48'lik bir oranı işaret ediyor. Memur ve emeklilere ocak ayında zam yapılacağı bilinirken gözler bir kez daha emekli Ocak zammına çevrildi. Aralık ayı enflasyon oranının açıklanması ile beraber zam oranı netleşecek. Peki Emekli zammı ne kadar olacak? SSK Bağkur En düşük ve en yüksek 2022 Ocak emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL? İşte son durum bilgileri…