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Haberler Yaşam Emekli zammı ne kadar oldu? SSK ve Bağkur En düşük ve en yüksek 2022 emekli memur zammı kaç TL?
Giriş Tarihi: 09.01.2022 09:07 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 09:07

Emekli zammı ne kadar oldu? SSK ve Bağkur En düşük ve en yüksek 2022 emekli memur zammı kaç TL?

Emekli memur zammı, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Yapılan resmi açıklama doğrultusunda en düşük ve en yüksek SSK ve Bağkur emekli zammı belli olurken emeklilerinin aylıklarına yüzde 25.5, memur maaşları aylıklarına da yüzde 30.95 zam yapılacağı ifade edilmişti. Hal böyle olunca; "Emekli zammı ne kadar oldu? SSK ve Bağkur En düşük ve en yüksek 2022 emekli memur zammı kaç TL?" sorularının cevabını öğrenmek isteyenler konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte ayrıntılar!

Emekli zammı ne kadar oldu? SSK ve Bağkur En düşük ve en yüksek 2022 emekli memur zammı kaç TL?

Emekli maaşı ile ilgili detaylar son günlerde en sık araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Yeni zamlı maaşların hesaplara yatırılmasını bekleyenler "Emekli zammı ne kadar oldu? SSK ve Bağkur En düşük ve en yüksek 2022 emekli memur zammı kaç TL?" sorusuna yanıt ararken geçtiğimiz günlerde en düşük SSK ve Bağkur emekli aylıkları da belli olmuştu. İşte 2022 memur ve emekli maaş zammı detayları!

Emekli zammı ne kadar oldu? SSK ve Bağkur En düşük ve en yüksek 2022 emekli memur zammı kaç TL?

Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6429 liraya çıkacak. En düşük memur emekli aylığı ise 4289 liraya yükselirken, 2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı 3 bin 293 lira oldu. En düşük emekli aylığı da (1 milyon 266 bin emeklinin ) yüzde 66.6 artışla 1500 liradan 2500 liraya yükseltildi.

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Emekli zammı ne kadar oldu? SSK ve Bağkur En düşük ve en yüksek 2022 emekli memur zammı kaç TL?

Memur ve memur emeklileri için de zam oranı belirlendi. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu sözleşmedeki yüzde 5 artışa ilaveten yüzde 2.5 artışla yüzde 7.5'a çıkarıldığı müjdesi verdi.

Emekli zammı ne kadar oldu? SSK ve Bağkur En düşük ve en yüksek 2022 emekli memur zammı kaç TL?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile birlikte 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapılacak.

Emekli zammı ne kadar oldu? SSK ve Bağkur En düşük ve en yüksek 2022 emekli memur zammı kaç TL?

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Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla beraber aile yardımı ödeneği dâhil (0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alındı) en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6 bin 368 liraya çıktı. En düşük memur emekli aylığı da ek ödemelerle birlikte 3 bin 276 liradan 4275 liraya yükseldi

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