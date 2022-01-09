Emekli zammı ne kadar oldu? SSK ve Bağkur En düşük ve en yüksek 2022 emekli memur zammı kaç TL?

Emekli memur zammı, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Yapılan resmi açıklama doğrultusunda en düşük ve en yüksek SSK ve Bağkur emekli zammı belli olurken emeklilerinin aylıklarına yüzde 25.5, memur maaşları aylıklarına da yüzde 30.95 zam yapılacağı ifade edilmişti. Hal böyle olunca; "Emekli zammı ne kadar oldu? SSK ve Bağkur En düşük ve en yüksek 2022 emekli memur zammı kaç TL?" sorularının cevabını öğrenmek isteyenler konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte ayrıntılar!