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Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI NETLEŞİYOR: 12.500,13.000,13.500,14.000,15.000 emekli maaşı olanlar ne kadar alacak?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 10:55 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 10:55

EMEKLİ ZAMMI NETLEŞİYOR: 12.500,13.000,13.500,14.000,15.000 emekli maaşı olanlar ne kadar alacak?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre açıklanan 5 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle emekli zammında son rakamlar ortaya çıktı. Araık ayı verilerinin açıklanmasına çok az bir süre kala 12.500,13.000,13.500,14.000,15.000 emekli maaşı olanlar ne kadar maaş alacağını hesaplamaya başladı. Enflasyon Kasımda aylık bazda yüzde 2,24 olarak açıklandı. Peki, emekli zammı ne kadar olacak? İşte, zam senaryoları ve olası hesaplamalar...

EMEKLİ ZAMMI NETLEŞİYOR: 12.500,13.000,13.500,14.000,15.000 emekli maaşı olanlar ne kadar alacak?

6 aylık enflasyon oranı ile ortaya çıkan emekli zammında geri sayım başladı. 5 aylık enflasyon verilerinin ortaya çıktığı zam senaryosunda gözler son veriye çevrildi. 2025 Ocak ayından itibaren geçerli olacak zam oranı öncesinde "12.500,13.000,13.500,14.000,15.000 emekli maaşı olanlar ne kadar alacak?" sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİ ZAMMI NETLEŞİYOR: 12.500,13.000,13.500,14.000,15.000 emekli maaşı olanlar ne kadar alacak?

EMEKLİ ZAMMI NETLEŞİYOR!

Açıklanan enflasyon verileri ardından 5 aylık emekli zammı yüzde 14,57 olarak ortaya çıktı.

Memur ve memur emeklisi içinse oran yüzde 10,40.

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EMEKLİ ZAMMI NETLEŞİYOR: 12.500,13.000,13.500,14.000,15.000 emekli maaşı olanlar ne kadar alacak?

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

6 aylık enflasyon oranı ile ortaya çıkan emekli zammı 5. veriyi netleştirdi. 2025 Ocak ayından itibaren geçerli olacak zam oranı 3 Ocak Cuma günü TÜİK tarafından açıklanacak son oranla belli olacak.

EMEKLİ ZAMMI NETLEŞİYOR: 12.500,13.000,13.500,14.000,15.000 emekli maaşı olanlar ne kadar alacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Şu anda 12500 TL seviyesinde bulunan en düşük emekli maaşı 5 aylık artışa göre 14 bin seviyesine çıkıyor. Ancak alt sınır bütçe çalışmaları ile netlik kazanıyor.

Bu nedenle açıklanacak son enflasyonun ardından en düşük rakam için resmi açıklama beklenecek.

EMEKLİ ZAMMI NETLEŞİYOR: 12.500,13.000,13.500,14.000,15.000 emekli maaşı olanlar ne kadar alacak?

12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 EMEKLİ MAAŞI ALAN NE KADAR MAAŞ ALACAK?

5 aylık oranlara göre yüzde 14,57 artışla yeni maaşlar SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı hesaplama tablosunda yerini aldı:

12.500 TL alanlar 14.321

12.600 TL alanlar 14.436

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