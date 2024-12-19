EMEKLİ ZAMMI NETLEŞİYOR: 12.500,13.000,13.500,14.000,15.000 emekli maaşı olanlar ne kadar alacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Şu anda 12500 TL seviyesinde bulunan en düşük emekli maaşı 5 aylık artışa göre 14 bin seviyesine çıkıyor. Ancak alt sınır bütçe çalışmaları ile netlik kazanıyor.

Bu nedenle açıklanacak son enflasyonun ardından en düşük rakam için resmi açıklama beklenecek.