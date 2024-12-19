Haberler
Yaşam
EMEKLİ ZAMMI NETLEŞİYOR: 12.500,13.000,13.500,14.000,15.000 emekli maaşı olanlar ne kadar alacak?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
10:55
EMEKLİ ZAMMI NETLEŞİYOR: 12.500,13.000,13.500,14.000,15.000 emekli maaşı olanlar ne kadar alacak?
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre açıklanan 5 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle emekli zammında son rakamlar ortaya çıktı. Araık ayı verilerinin açıklanmasına çok az bir süre kala 12.500,13.000,13.500,14.000,15.000 emekli maaşı olanlar ne kadar maaş alacağını hesaplamaya başladı. Enflasyon Kasımda aylık bazda yüzde 2,24 olarak açıklandı. Peki, emekli zammı ne kadar olacak? İşte, zam senaryoları ve olası hesaplamalar...