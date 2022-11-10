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Haberler Yaşam Emekli zammı netleşiyor! 2023 Ocak zammı SSK ve Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 10.11.2022 11:01 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022 11:01

Emekli zammı netleşiyor! 2023 Ocak zammı SSK ve Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı son dakika haberleri takibi güncel olarak devam ediyor. Şimdiye kadarki 4 aylık enflasyon verisinin açıklanması ile birlikte 2023 Ocak zammı yeni yıl sonrası belli olacak. Milyonlarca emekli vatandaşı yakından ilgilendiren emekli maaş hesaplama tablosu bu noktada önemli konu başlıkları arasında yerini alıyor. Peki; 2023 Ocak zammı ile SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? Yeni yılda emekli zammı kaç para olacak? İşte emekli zammı son dakika haberleri!

Emekli zammı netleşiyor! 2023 Ocak zammı SSK ve Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Yeni yıla az bir zaman kala emekli zammı ile ilgili son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. 2023 Ocak zammı 6 aylık enflasyon verisi belli olduktan sonra netleşecek. Milyonlarca emeklinin takibinde yer alan emekli maaşı hesaplama işlemleri şimdiden başlamış olup "SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?" sorusuna yanıt aranıyor. Emekli zammında şimdilik 4 aylık enflasyon verisi belli oldu. İşte emekli zammı son dakika gelişmeleri.

Emekli zammı netleşiyor! 2023 Ocak zammı SSK ve Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 3 BİN 500 TL OLDU

Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağ-KUR emeklisi aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 TL'den maaş almaya başladı.

2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

Enflasyon rakamları ile değerlendirilen emekli ve memur zammı 2023 ocak için yeniden hesaplanıyor!

İşte, emekli 4 aylık enflasyon oranları zam hesaplaması ve son açıklamalar…

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Emekli zammı netleşiyor! 2023 Ocak zammı SSK ve Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

EKİM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %157,69, aylık %7,83 arttı

2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.

Emekli zammı netleşiyor! 2023 Ocak zammı SSK ve Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

"VATANDAŞ ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK"

Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tazelediği enflasyon mücadelesi mesajı ocak zammı için de etkili olacak. Asgari ücret, emekli ve memur maaşı için enflasyon mücadelesi vereceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı şu mesajı verdi:

"Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz."

Emekli zammı netleşiyor! 2023 Ocak zammı SSK ve Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ EK ZAM MI GETİRECEK?

Emekli ve memur ocak zammı ile maaşlar artacakken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek ve maaş zamlarını enflasyonun üzerine taşıyacak ek zamlarını da içeren sosyal refah düzenlemeleri üzerinde yoğunlaştı.

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