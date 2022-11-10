Emekli zammı son dakika haberleri takibi güncel olarak devam ediyor. Şimdiye kadarki 4 aylık enflasyon verisinin açıklanması ile birlikte 2023 Ocak zammı yeni yıl sonrası belli olacak. Milyonlarca emekli vatandaşı yakından ilgilendiren emekli maaş hesaplama tablosu bu noktada önemli konu başlıkları arasında yerini alıyor. Peki; 2023 Ocak zammı ile SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? Yeni yılda emekli zammı kaç para olacak? İşte emekli zammı son dakika haberleri!