Emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Gündemin en önemli konu başlıklarından bir tanesi olan emekli maaş zammı için kritik açıklamalar gündemdeki yerini korurken TÜİK'in Eylül ayı enflasyon oranlarını açıklamasının ardından 3 aylık veri de netleşmiş oldu. Milyonlarca emekli vatandaşın yakından takip ettiği 2023 Ocak zammı ile SSK/Bağkur En düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? Emekli zammı için 6 aylık enflasyon oranı belirleyici faktör olacak. İşte 2023 Ocak ayı emekli zammı son dakika gelişmeleri.