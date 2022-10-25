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Haberler Yaşam Emekli zammı netleşiyor! 2023 Ocak zammı ile SSK/Bağkur En düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 25.10.2022 21:53 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 21:53

Emekli zammı netleşiyor! 2023 Ocak zammı ile SSK/Bağkur En düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Gündemin en önemli konu başlıklarından bir tanesi olan emekli maaş zammı için kritik açıklamalar gündemdeki yerini korurken TÜİK'in Eylül ayı enflasyon oranlarını açıklamasının ardından 3 aylık veri de netleşmiş oldu. Milyonlarca emekli vatandaşın yakından takip ettiği 2023 Ocak zammı ile SSK/Bağkur En düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? Emekli zammı için 6 aylık enflasyon oranı belirleyici faktör olacak. İşte 2023 Ocak ayı emekli zammı son dakika gelişmeleri.

Emekli zammı netleşiyor! 2023 Ocak zammı ile SSK/Bağkur En düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli zammı hesaplama işlemleri için sorgulamalar devam ediyor. 2023 Ocak emekli maaş zammı sonrası bütün detaylar da netlik kazanmış olacak. 3 aylık enflasyon verisi açıklanırken "2023 Ocak zammı ile SSK/Bağkur En düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tazelediği enflasyon mücadelesi mesajı ocak zammı için de etkili olacak. Peki; 2023 Ocak zammı emekli zammı ne kadar olacak? İşte Emekli zammı son dakika gelişmeleri.

Emekli zammı netleşiyor! 2023 Ocak zammı ile SSK/Bağkur En düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

2023 OCAK MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI ŞEKİLLENİYOR!

Temmuz zammı emekli ve memur için oranlar şöyle ortaya çıkmıştı:

6 aylık enflasyon oranı: 42,35

SSK ve Bağ-Kur Temmuz zammı: 42,35

Memur enflasyon farkı: 34,85

Memur toplu sözleşme zammı: 7

Memur ve memur emeklisi zam oranı: 41,68

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Emekli zammı netleşiyor! 2023 Ocak zammı ile SSK/Bağkur En düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi. Böylece Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak hesaplara yatmaya başladı.

Bu rakam 2022 Ocak ayında yüzde 66 rekor artışla 1.500 TL'den 2.500'ye yükseltilmişti. 1.500 TL'den 3.500 TL'ye artış dikkate alındığında en düşük emekli maaşı yüzde 133 zam almış oldu.

Emekli zammı netleşiyor! 2023 Ocak zammı ile SSK/Bağkur En düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

VATANDAŞ ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK!

Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tazelediği enflasyon mücadelesi mesajı ocak zammı için de etkili olacak. Asgari ücret, emekli ve memur maaşı için enflasyon mücadelesi vereceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı şu mesajı verdi:

"Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz."

Emekli zammı netleşiyor! 2023 Ocak zammı ile SSK/Bağkur En düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %83,45, aylık %3,08 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %151,50, aylık %4,78 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %4,78, bir önceki yılın Aralık ayına göre %82,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %151,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %114,02 artış gösterdi.

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