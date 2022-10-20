Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI OCAK TABLOSU || 2023 SSK ve Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte tüm merak edilenler

Giriş Tarihi: 20.10.2022 22:39 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 22:39

EMEKLİ ZAMMI OCAK TABLOSU || 2023 SSK ve Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte tüm merak edilenler

Milyonların merakla beklediği emekli maaş zammı için ilk tahminler geldi. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon oranı göz önüne alınarak belirlenecek olan zam oranı için geri sayım resmen başladı. Bu kapsamda ise "2023 Ocak ayı SSK ve Bağkur en düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl 2022 yılının ilk 6 aylık enflasyon farkına göre memura 41,69 ve emekliye yüzde 42,35 oranında zam yapıldı. Peki, 2023 Ocak ayı SSK ve Bağkur en düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte ilk tahminler.