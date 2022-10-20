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Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI OCAK TABLOSU || 2023 SSK ve Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte tüm merak edilenler
Giriş Tarihi: 20.10.2022 22:39 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 22:39

EMEKLİ ZAMMI OCAK TABLOSU || 2023 SSK ve Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte tüm merak edilenler

Milyonların merakla beklediği emekli maaş zammı için ilk tahminler geldi. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon oranı göz önüne alınarak belirlenecek olan zam oranı için geri sayım resmen başladı. Bu kapsamda ise "2023 Ocak ayı SSK ve Bağkur en düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl 2022 yılının ilk 6 aylık enflasyon farkına göre memura 41,69 ve emekliye yüzde 42,35 oranında zam yapıldı. Peki, 2023 Ocak ayı SSK ve Bağkur en düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte ilk tahminler.

EMEKLİ ZAMMI OCAK TABLOSU || 2023 SSK ve Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte tüm merak edilenler

Emekli zammı yurt genelinde son dönemde gündemde yer edinmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hükümet, gelirleri artıracak ve maaşlara ek zam olarak yansıyacak sosyal refah düzenlemeleri için çalışmalar yapıyor. Hal böyleyken "2023 Ocak ayı SSK ve Bağkur en düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Son olarak Temmuz zammı ile en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 40 artışla 2.500 TL'den 3.500 TL'ye yükselmişti. Peki, Ocak'ta yeni maaşlar nasıl olacak? İşte detaylar.

EMEKLİ ZAMMI OCAK TABLOSU || 2023 SSK ve Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte tüm merak edilenler

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hükümet, gelirleri artıracak ve maaşlara ek zam olarak yansıyacak sosyal refah düzenlemeleri için çalışmalar yapıyor. İşte 2023 Ocak maaş zammı için hesaplanan rakamlar ile enflasyon farkı ve ek zam dahil yeni zamlı emekli maaş tablosu...

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EMEKLİ ZAMMI OCAK TABLOSU || 2023 SSK ve Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte tüm merak edilenler

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI NASIL ŞEKİLLENDİ?

Temmuz ayında emekli ve memur zammı yüzde 42,35 oranında belirlendi. Temmuz zammı ile en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 40 artışla 2.500 TL'den 3.500 TL'ye yükseldi.

Böylece Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak hesaplara yatmaya başladı.

EMEKLİ ZAMMI OCAK TABLOSU || 2023 SSK ve Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte tüm merak edilenler

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ GEÇTİĞİMİZ OCAK AYINDA EK ZAM ALDI

Memur ve memur emeklisi Ocak 2022 döneminde toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dışında yüzde 2,5'luk ek zam aldı. Böylece memurun kümülatif Ocak zammı yüzde 30,95 olarak gerçekleşti.

EMEKLİ ZAMMI OCAK TABLOSU || 2023 SSK ve Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte tüm merak edilenler

SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ MECLİS'TEN GEÇTİ

Memur ve memur emeklisi için ek zam ve SSK-Bağ-Kur emeklisinin taban maaşının yükseltilmesini içeren torba yasa teklifi, yıl başında Meclis'ten geçerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdi.

Böylece sosyal refah artışları adı altında ek zamların enflasyon farkıyla maaşlara eklenebilmesinin önü açıldı.

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