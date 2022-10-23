EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 2023 Ocak’ta ÇİFTE ZAM geliyor! Yeni yılda SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ TEMMUZ'DA YÜZDE 42,35 ZAM ALDI

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl ocak-temmuz dönemi olmak üzere 2 kez zam alıyor. Bu zam oranı her dönem 6 aylık enflasyon rakamlarına göre şekilleniyor.

Temmuz ayında emekli zammı yüzde 42,35 oranında belirlendi ve en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı yüzde 40 artış yaşadı.

Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı 3.500 TL'ye yükseldi. Böylece Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak hesaplara yatmaya başladı.