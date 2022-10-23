EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 2023 Ocak’ta ÇİFTE ZAM geliyor! Yeni yılda SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli zammı son dakika gelişmeleri milyonların yakından takip ettiği konuların başında geliyor. Zamlı emekli maaşları, 2023 Ocak ayında TÜİK'in enflasyon oranı açıklaması ile netlik kazanacak. Yeni yıla kısa süre kala yapılacak olan emekli maaş zammı milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Enflasyon üstünde olması beklenen emekli zammı ile beraber hükümetin sosyal refah çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Yılın son 6 aylık enflasyon verisine göre belirlenecek olan memur ve emekli zammı için 3 aylık oran geride kaldı. Peki, SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ek zam gelecek mi? İşte, 2023 Ocak zammı sonrası emekli maaşı hesaplama tablosu...