Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 2023 Ocak’ta ÇİFTE ZAM geliyor! Yeni yılda SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 23.10.2022 10:17 Güncelleme Tarihi: 23.10.2022 10:21

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 2023 Ocak’ta ÇİFTE ZAM geliyor! Yeni yılda SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli zammı son dakika gelişmeleri milyonların yakından takip ettiği konuların başında geliyor. Zamlı emekli maaşları, 2023 Ocak ayında TÜİK'in enflasyon oranı açıklaması ile netlik kazanacak. Yeni yıla kısa süre kala yapılacak olan emekli maaş zammı milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Enflasyon üstünde olması beklenen emekli zammı ile beraber hükümetin sosyal refah çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Yılın son 6 aylık enflasyon verisine göre belirlenecek olan memur ve emekli zammı için 3 aylık oran geride kaldı. Peki, SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ek zam gelecek mi? İşte, 2023 Ocak zammı sonrası emekli maaşı hesaplama tablosu...

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 2023 Ocak’ta ÇİFTE ZAM geliyor! Yeni yılda SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli zammı için milyonların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Hatırlanacağı üzere SSK ve Bağ-Kur emeklilerine son olarak Temmuz ayında %42,35 oranında zam yapılmıştı. Şimdi tüm gözler 2023 Ocak'ta yapılacak olan emekli maaş zammı için hükümet kanadından gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Yeni yıla sayılı günler kala 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek olan 2023 Ocak emekli maaş zammı hesaplama tabloları da şekillenmeye başladı. Başkan Erdoğan'ın vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği yönündeki açıklaması da milyonlarca emekliye derin bir nefes aldırdı. Peki, SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak, ek zam gelecek mi? İşte, 2023 Ocak zammı sonrası emekli maaş zammı son durum…

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 2023 Ocak’ta ÇİFTE ZAM geliyor! Yeni yılda SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ TEMMUZ'DA YÜZDE 42,35 ZAM ALDI

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl ocak-temmuz dönemi olmak üzere 2 kez zam alıyor. Bu zam oranı her dönem 6 aylık enflasyon rakamlarına göre şekilleniyor.

Temmuz ayında emekli zammı yüzde 42,35 oranında belirlendi ve en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı yüzde 40 artış yaşadı.

Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı 3.500 TL'ye yükseldi. Böylece Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak hesaplara yatmaya başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 2023 Ocak’ta ÇİFTE ZAM geliyor! Yeni yılda SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

2 BAKANLIK ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret, emekli ve memur ocak zammı için hükümete alım gücünü artıracak adımlar atılması yönünde talimat verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı enflasyonun refah kaybında yol açtığı tahribatı giderecek çalışmaları yürütüyor.

MAAŞLAR SOSYAL REFAH ARTIŞI İLE YÜKSELECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek ve maaş zamlarını enflasyonun üzerine taşıyacak ek zamları da içeren sosyal refah düzenlemeleri üzerinde yoğunlaştı.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 2023 Ocak’ta ÇİFTE ZAM geliyor! Yeni yılda SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ VE MEMUR OCAK ZAMMI İÇİN 6 AYLIK ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK

Yaklaşık 20 milyon kişinin yeni maaşları 2022 yılı enflasyon oranı sonrası netleşecek. Ocak 2023 emekli zammı ve memur zammı 6 aylık enflasyon rakamları sonrası belirlenecek.

Son açıklanan enflasyon beklentilerine göre hesaplanan emekli ve memur ocak zam oranı ile tablo tablo tüm maaşlar netleşti. İşte 2023 Ocak maaş zammı için hesaplanan rakamlar ile enflasyon farkı ve ek zam dahil yeni zamlı emekli maaş tablosu...

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 2023 Ocak’ta ÇİFTE ZAM geliyor! Yeni yılda SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 17,86

Merkez Bankası, Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 2022 yılının ikinci yarısı için 6 aylık enflasyon beklentisi ise yüzde 17,86 olarak hesaplandı.

SON DAKİKA