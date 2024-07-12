Haberler
Yaşam
EMEKLİ EK ZAM SON DURUM 2024 TEMMUZ: Yeni çalışma! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 12.07.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
17:09
EMEKLİ EK ZAM SON DURUM 2024 TEMMUZ: Yeni çalışma! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
6 aylık enflasyona göre yılın ikinci yarısında geçerli olacak maaş artışları belli oldu. 2024 Temmuz emekli zammı yüzde 24,73 olarak ortaya çıktı. Ocakta 10 bin TL seviyesine çekilen en düşük maaş yeniden belirleniyor. Kök maaş üzerine uygulanan zam oranıyla belirlenen maaşın altında kalanlar yeni seviyeye çekilecek. Buna göre emekli maaşı hesaplama işlemleri yeniden hız kazanıyor. Peki; SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekliye ek zam var mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...