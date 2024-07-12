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Haberler Yaşam EMEKLİ EK ZAM SON DURUM 2024 TEMMUZ: Yeni çalışma! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 12.07.2024 17:09 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 17:09

EMEKLİ EK ZAM SON DURUM 2024 TEMMUZ: Yeni çalışma! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

6 aylık enflasyona göre yılın ikinci yarısında geçerli olacak maaş artışları belli oldu. 2024 Temmuz emekli zammı yüzde 24,73 olarak ortaya çıktı. Ocakta 10 bin TL seviyesine çekilen en düşük maaş yeniden belirleniyor. Kök maaş üzerine uygulanan zam oranıyla belirlenen maaşın altında kalanlar yeni seviyeye çekilecek. Buna göre emekli maaşı hesaplama işlemleri yeniden hız kazanıyor. Peki; SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekliye ek zam var mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

EMEKLİ EK ZAM SON DURUM 2024 TEMMUZ: Yeni çalışma! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusu SSK, Bağkur emekli zammı sonrası en çok araştırılan soru oldu. 10.000 TL'lik sınır maaş yeniden belirlenecek. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından açıklanan son durum sonrası heyecan dorukta. Hak sahipleri emekliye ek zam var mı merak ediyor. İşte, 2024 Temmuz emekli maaş zammı son dakika haberleri...

EMEKLİ EK ZAM SON DURUM 2024 TEMMUZ: Yeni çalışma! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 24,73

Yılda iki kez zam alan emekli ve memur yılın ikinci yarısından itibaren geçerli olacak zamlarını öğrendi. Son enflasyonla birlikte emekli zammı yüzde 24,73, memur zammı 19,31 olarak ortaya çıktı.

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EMEKLİ EK ZAM SON DURUM 2024 TEMMUZ: Yeni çalışma! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİYE REFAH PAYI VAR MI?

Bakan Vedat Işıkhan, emekliye refah payı ile ilgili olarak "Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok." şeklinde açıklama yapmıştı.

Zam oranı ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Mehmet Şimşek şu sözlere yer verdi:

EMEKLİ EK ZAM SON DURUM 2024 TEMMUZ: Yeni çalışma! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

"Dezenflasyon süreci başladı.

Mevsimsel düzeltilmiş üç aylık hareketli ortalamanın yıllıklandırılmış değerinin ima ettiği enflasyon eğilimi yıl sonu hedefimizle uyumludur. Yüzde 1,64'lük aylık haziran verisi ise yüzde 22'lik yıllıklandırılmış enflasyonu işaret ediyor.

Finansal istikrar, sürdürülebilir cari açık, rezerv birikimi ve gri listeden çıkış gibi birçok alanda elde ettiğimiz başarıyı programımızın ana hedefi olan dezenflasyonda da belirgin bir şekilde göreceğiz.

Fiyat istikrarına ulaşana kadar programımızı kararlılıkla uygulayarak kalıcı refah artışını sağlayacağız."

EMEKLİ EK ZAM SON DURUM 2024 TEMMUZ: Yeni çalışma! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak ayında 10.000 TL olan en düşük emekli maaşı yeniden belirleniyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, rakamın henüz belirlenmediği ve çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Peki; masada hangi formüller var?

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