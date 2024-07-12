EMEKLİ EK ZAM SON DURUM 2024 TEMMUZ: Yeni çalışma! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusu SSK, Bağkur emekli zammı sonrası en çok araştırılan soru oldu. 10.000 TL'lik sınır maaş yeniden belirlenecek. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından açıklanan son durum sonrası heyecan dorukta. Hak sahipleri emekliye ek zam var mı merak ediyor. İşte, 2024 Temmuz emekli maaş zammı son dakika haberleri...