Haberler
Yaşam
EMEKLİ TEMMUZ 2024 ZAMLI MAAŞ TABLOSU || SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 12.06.2024 07:44
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
07:44
Emekliye zam son dakika haberleri yakından takip ediliyor. 16 milyon emeklinin gözü "Emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusu için Başkan Erdoğan ve Bakan Vedat Işıkhan açıklamalarına çevrilmiş durumda. Temmuz-Aralık dönemini kapsayan emekli zam oranı için 5 aylık enflasyon oranı netleşti. Haziran ayı verisinin de kesinleşmesinin ardından refah payı hariç emekliye zam oranı kesinleşecek. Bu noktada emekli maaşı zammı hesaplama işlemleri hız kazandı. Peki, Temmuz zammı ile SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, son gelişmeler...