Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA | En düşük maaşa yüzde 36'yı aşan artış! 2023 En düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 23.03.2023 10:53 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 10:53

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA | En düşük maaşa yüzde 36'yı aşan artış! 2023 En düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu?

En düşük emekli maaşı geçtiğimiz gün gelen son dakika açıklamasıyla arttı. Milyonlarca emekliye müjdeli haberi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamayı katıldığı bir canlı yayında yaptı. Hal böyleyken ise "En düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu, maaşlara ek zam mı geldi?" soruları yanıt aramaya başladı. Böylece en düşük aylığın yüzde 36'nın üzerinde bir artış yaşamasına karar verildi. Peki, 2023 En düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu, maaşlara ek zam mı geldi? İşte yeni zam oranı ve detaylar.