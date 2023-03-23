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Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA | En düşük maaşa yüzde 36'yı aşan artış! 2023 En düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 23.03.2023 10:53 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 10:53

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA | En düşük maaşa yüzde 36'yı aşan artış! 2023 En düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu?

En düşük emekli maaşı geçtiğimiz gün gelen son dakika açıklamasıyla arttı. Milyonlarca emekliye müjdeli haberi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamayı katıldığı bir canlı yayında yaptı. Hal böyleyken ise "En düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu, maaşlara ek zam mı geldi?" soruları yanıt aramaya başladı. Böylece en düşük aylığın yüzde 36'nın üzerinde bir artış yaşamasına karar verildi. Peki, 2023 En düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu, maaşlara ek zam mı geldi? İşte yeni zam oranı ve detaylar.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA | En düşük maaşa yüzde 36’yı aşan artış! 2023 En düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük emekli maaşını 2 bin lira artırıldığını müjdeledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, son açıklamasında emekliye verilen en düşük maaşı yükseltecek modeller üzerinde çalıştıklarını söylemişti. Türkiye'nin beklediği son dakika haberi hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Peki, 2023 En düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu, maaşlara ek zam mı geldi? İşte emekli zammı ile ilgili gelen açıklamanın detayları.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA | En düşük maaşa yüzde 36’yı aşan artış! 2023 En düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu?

SON DAKİKA | EMEKLİLERE MÜJDE: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELDİ!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Milyonlarca emekliye müjdeli haberi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşı rakamını yükselttiklerini açıkladı.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı 7.500 lira olacak! Başkan Erdoğan açıkladı: 2023 bayram ikramiyesi de artacak

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EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA | En düşük maaşa yüzde 36’yı aşan artış! 2023 En düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu?

2023 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bin 500 TL olan emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükselttiklerini bildirdi.

Erdoğan, "En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya yükseltme kararı aldık. Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA | En düşük maaşa yüzde 36’yı aşan artış! 2023 En düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Başkan Erdoğan, "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı." ifadelerini kulladı.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA | En düşük maaşa yüzde 36’yı aşan artış! 2023 En düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Erdoğan, "Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz." diye konuştu.

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