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Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA || SSK ve Bağ-Kur 2023 Ocak ayı en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 16.10.2022 11:05 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022 11:05

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA || SSK ve Bağ-Kur 2023 Ocak ayı en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Yeni yıla doğru adım adım ilerlerken en merak edilen konulardan biri de emekli maaşlarına uygulanacak olan zam oranı oldu. Bilindiği gibi bu oran enflasyon verilerine bağlı olarak şekillenecek. Hal böyleyken "SSK, Bağkur en düşük ve en yüksek 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Yapılan son açıklamalarda vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği ve zammın enflasyonun üzerinde olacağı vurgulanmıştı. Peki, en düşük ve en yüksek 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte ilk tahminler.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA || SSK ve Bağ-Kur 2023 Ocak ayı en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli zammı için geri sayım resmen başladı. Ocak 2023'te netleşecek olan zam oranı ile ilgili yıl sonuna yaklaşılmasıyla açıklamalar da geliyor. Yılın ikinci yarısına ait enflasyon oranları göz önüne alınarak belirlenecek olan zam ile ilgili olarak "SSK, Bağkur en düşük ve en yüksek 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt arıyor. Son olarak Temmuz ayında artış yaşayan emekli maaşlarının en düşüğü 3500 TL'ye çıkarılmıştı.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA || SSK ve Bağ-Kur 2023 Ocak ayı en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

2023 OCAK MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI ŞEKİLLENİYOR!

Temmuz zammı emekli ve memur için oranlar şöyle ortaya çıkmıştı:

6 aylık enflasyon oranı: 42,35

SSK ve Bağ-Kur Temmuz zammı: 42,35

Memur enflasyon farkı: 34,85

Memur toplu sözleşme zammı: 7

Memur ve memur emeklisi zam oranı: 41,68

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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA || SSK ve Bağ-Kur 2023 Ocak ayı en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi. Böylece Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak hesaplara yatmaya başladı.

Bu rakam 2022 Ocak ayında yüzde 66 rekor artışla 1.500 TL'den 2.500'ye yükseltilmişti. 1.500 TL'den 3.500 TL'ye artış dikkate alındığında en düşük emekli maaşı yüzde 133 zam almış oldu.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA || SSK ve Bağ-Kur 2023 Ocak ayı en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

VATANDAŞ ENFLASYONA EZİDİRİLMEYECEK!

Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tazelediği enflasyon mücadelesi mesajı ocak zammı için de etkili olacak. Asgari ücret, emekli ve memur maaşı için enflasyon mücadelesi vereceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı şu mesajı verdi:

"Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz."

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA || SSK ve Bağ-Kur 2023 Ocak ayı en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %83,45, aylık %3,08 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %151,50, aylık %4,78 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %4,78, bir önceki yılın Aralık ayına göre %82,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %151,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %114,02 artış gösterdi.

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