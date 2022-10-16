EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA || SSK ve Bağ-Kur 2023 Ocak ayı en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Yeni yıla doğru adım adım ilerlerken en merak edilen konulardan biri de emekli maaşlarına uygulanacak olan zam oranı oldu. Bilindiği gibi bu oran enflasyon verilerine bağlı olarak şekillenecek. Hal böyleyken "SSK, Bağkur en düşük ve en yüksek 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Yapılan son açıklamalarda vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği ve zammın enflasyonun üzerinde olacağı vurgulanmıştı. Peki, en düşük ve en yüksek 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte ilk tahminler.