Emekli zammı son durum 22 Kasım 2022: SSK ve Bağ-KUR için emekli zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL*

Emekli maaşı zammı için günler sayılıyor. Yılbaşında açıklanacak olan TÜİK verileri ile 6 aylık oran hesaplanacak ve 2023 emekli maaşı ne kadar olacak sorusuna vevap verilecek. 4 aylık veri ile emekli zammı hesaplama üzerinden emekli maaşı tablosu 2023 çıkartılıyor. SSK ve Bağ-KUR için en düşük ve en yüksek emekli maaşı belirleniyor. Ek zammın da söz konusu olduğu bu noktada vatandaşlar, "emekli zammı ne zaman 2023?" sorusuna yanıt aramakta. Peki, emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 2023 emekli zammı son durum