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Haberler Yaşam Emekli zammı son durum 22 Kasım 2022: SSK ve Bağ-KUR için emekli zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL*
Giriş Tarihi: 22.11.2022 07:41 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 07:42

Emekli zammı son durum 22 Kasım 2022: SSK ve Bağ-KUR için emekli zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL*

Emekli maaşı zammı için günler sayılıyor. Yılbaşında açıklanacak olan TÜİK verileri ile 6 aylık oran hesaplanacak ve 2023 emekli maaşı ne kadar olacak sorusuna vevap verilecek. 4 aylık veri ile emekli zammı hesaplama üzerinden emekli maaşı tablosu 2023 çıkartılıyor. SSK ve Bağ-KUR için en düşük ve en yüksek emekli maaşı belirleniyor. Ek zammın da söz konusu olduğu bu noktada vatandaşlar, "emekli zammı ne zaman 2023?" sorusuna yanıt aramakta. Peki, emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 2023 emekli zammı son durum

Emekli zammı son durum 22 Kasım 2022: SSK ve Bağ-KUR için emekli zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL*

Emekli maaşı, Ocak 2023 zammı ile birlikte belli olacak. TÜİK verileri üzerinden emekli zammı hesaplama yapılırken, ek zammın olacağı konuşulmakta. En düşük ve en yüksek emekli maaşı SSK ve Bağ-Kur için yakında belli olacak. Peki, emekli zammı ne zaman yapılacak? emekli maaşı ne kadar olacak 2023? İşte detaylar…

Emekli zammı son durum 22 Kasım 2022: SSK ve Bağ-KUR için emekli zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL*

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 3 BİN 500 TL OLDU

Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağ-KUR emeklisi aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 TL'den maaş almaya başladı.

2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

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Emekli zammı son durum 22 Kasım 2022: SSK ve Bağ-KUR için emekli zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL*

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Emekli zammı son durum 22 Kasım 2022: SSK ve Bağ-KUR için emekli zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL*

EKİM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %157,69, aylık %7,83 arttı

Emekli zammı son durum 22 Kasım 2022: SSK ve Bağ-KUR için emekli zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL*

2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.

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