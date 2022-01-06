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Haberler Yaşam Emekli zammı sonrası 1600, 2300, 2600, 3200 TL alanların maaşı ne kadar oldu? İşte 2022 en düşük ve en yüksek zamlı emekli maaşı hesaplama tablosu!
Giriş Tarihi: 06.01.2022 06:52 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 06:54

Emekli zammı sonrası 1600, 2300, 2600, 3200 TL alanların maaşı ne kadar oldu? İşte 2022 en düşük ve en yüksek zamlı emekli maaşı hesaplama tablosu!

TÜİK'in Aralık enflasyonunu açıklamasıyla beraber belirlenen emekli maaş zammı sonrası 2022 öncesinde 1600, 2300, 2600, 3200 TL maaş alan vatandaşlar yeni yılda alacakları yeni tutarları merak etmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında 25.5 oranında bir zam kararı verilirken "Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olanlar 2022'de ne kadar maaş alacak?" sorusu yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası yaptığı açıklamada emekli zammı tablosunu netleştiren bir açıklamada bulunmuştu. İşte en düşük ve en yüksek zamlı maaşlar ile 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin alacağı yeni tutarlar…

Emekli zammı sonrası 1600, 2300, 2600, 3200 TL alanların maaşı ne kadar oldu? İşte 2022 en düşük ve en yüksek zamlı emekli maaşı hesaplama tablosu!

Geçtiğimiz yıl sonundan bu yana merakla beklenen 2022 emekli zammı hesaplama tablosu netleşti. 2000 öncesi ve sonrası olmak üzere tüm emeklilerin yeni yılın ilk yarısında alacağı zamlı maaş tutarları belli olurken vatandaşlar net tutarı öğrenmek üzere detaylı araştırmaya çıktı. Hal böyleyken "Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olanlar 2022'de ne kadar maaş alacak?" sorusu da yanıt aramaya başladı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyona ek zam yapılarak 2022 yılı için 25.5 oranında bir artış kararı verilmişti. İşte 2022 emekli maaş zammı ile maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olanlar 2022'de alacakları yeni tutarlar…

Emekli zammı sonrası 1600, 2300, 2600, 3200 TL alanların maaşı ne kadar oldu? İşte 2022 en düşük ve en yüksek zamlı emekli maaşı hesaplama tablosu!

Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6429 liraya çıkacak. En düşük memur emekli aylığı ise 4289 liraya yükselirken, 2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı 3 bin 293 lira oldu. En düşük emekli aylığı da (1 milyon 266 bin emeklinin ) yüzde 66.6 artışla 1500 liradan 2500 liraya yükseltildi.

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Emekli zammı sonrası 1600, 2300, 2600, 3200 TL alanların maaşı ne kadar oldu? İşte 2022 en düşük ve en yüksek zamlı emekli maaşı hesaplama tablosu!

Memur ve memur emeklileri için de zam oranı belirlendi. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu sözleşmedeki yüzde 5 artışa ilaveten yüzde 2.5 artışla yüzde 7.5'a çıkarıldığı müjdesi verdi.

Emekli zammı sonrası 1600, 2300, 2600, 3200 TL alanların maaşı ne kadar oldu? İşte 2022 en düşük ve en yüksek zamlı emekli maaşı hesaplama tablosu!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile birlikte 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapılacak.

Emekli zammı sonrası 1600, 2300, 2600, 3200 TL alanların maaşı ne kadar oldu? İşte 2022 en düşük ve en yüksek zamlı emekli maaşı hesaplama tablosu!

UZMAN DOKTOR 13 BİN 312 LİRA ALACAK

Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla beraber aile yardımı ödeneği dâhil (0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alındı) en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6 bin 368 liraya çıktı. En düşük memur emekli aylığı da ek ödemelerle birlikte 3 bin 276 liradan 4275 liraya yükseldi

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