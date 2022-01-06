Emekli zammı sonrası 1600, 2300, 2600, 3200 TL alanların maaşı ne kadar oldu? İşte 2022 en düşük ve en yüksek zamlı emekli maaşı hesaplama tablosu!

Geçtiğimiz yıl sonundan bu yana merakla beklenen 2022 emekli zammı hesaplama tablosu netleşti. 2000 öncesi ve sonrası olmak üzere tüm emeklilerin yeni yılın ilk yarısında alacağı zamlı maaş tutarları belli olurken vatandaşlar net tutarı öğrenmek üzere detaylı araştırmaya çıktı. Hal böyleyken "Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olanlar 2022'de ne kadar maaş alacak?" sorusu da yanıt aramaya başladı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyona ek zam yapılarak 2022 yılı için 25.5 oranında bir artış kararı verilmişti. İşte 2022 emekli maaş zammı ile maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olanlar 2022'de alacakları yeni tutarlar…