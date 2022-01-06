Emekli zammı sonrası 1600, 2300, 2600, 3200 TL alanların maaşı ne kadar oldu? İşte 2022 en düşük ve en yüksek zamlı emekli maaşı hesaplama tablosu!

TÜİK'in Aralık enflasyonunu açıklamasıyla beraber belirlenen emekli maaş zammı sonrası 2022 öncesinde 1600, 2300, 2600, 3200 TL maaş alan vatandaşlar yeni yılda alacakları yeni tutarları merak etmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında 25.5 oranında bir zam kararı verilirken "Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olanlar 2022'de ne kadar maaş alacak?" sorusu yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası yaptığı açıklamada emekli zammı tablosunu netleştiren bir açıklamada bulunmuştu. İşte en düşük ve en yüksek zamlı maaşlar ile 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin alacağı yeni tutarlar…