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Haberler Yaşam Emekli zammı tablosu ile maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin yeni maaşları ne oldu? İşte 2022 zamlı ve yeni emekli maaşları
Giriş Tarihi: 13.01.2022 06:59 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 07:02

Emekli zammı tablosu ile maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin yeni maaşları ne oldu? İşte 2022 zamlı ve yeni emekli maaşları

Emekli zammı geçtiğimiz hafta başında belli olmuştu. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren zam oranıyla beraber 1600, 2300, 2600, 3200 TL maaşı olan emeklilerin yeni yılda alacakları maaşlar da merak konusu haline geldi. Bilindiği üzere maaşlarda yüzde 25'i aşan bir artış kararı alınmıştı. Öte yandan "SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar oldu, kaç TL?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte emekli maaş zammı hesaplama ekranı ile maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin yeni maaşları...

Emekli zammı tablosu ile maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin yeni maaşları ne oldu? İşte 2022 zamlı ve yeni emekli maaşları

SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı geçtiğimiz günlerde netleşmişti. Açıklamaların gelmesinin ardından maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin alacağı yeni tutarlar merak konusu haline geldi. 1 milyon 266 bin emeklinin aldığı ücretin yüzde 66.6 oranında arttırılması sonucunda en düşük maaşın 1500 liradan 2500 liraya yükseltildiği bildirilmişti. "SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar oldu, kaç TL?" soruları ise halen yeni maaşını hesaplamamış vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin yeni ve zamlı maaşları ile tüm detaylar...

Emekli zammı tablosu ile maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin yeni maaşları ne oldu? İşte 2022 zamlı ve yeni emekli maaşları

Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6429 liraya çıkacak. En düşük memur emekli aylığı ise 4289 liraya yükselirken, 2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı 3 bin 293 lira oldu. En düşük emekli aylığı da (1 milyon 266 bin emeklinin ) yüzde 66.6 artışla 1500 liradan 2500 liraya yükseltildi.

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Emekli zammı tablosu ile maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin yeni maaşları ne oldu? İşte 2022 zamlı ve yeni emekli maaşları

Memur ve memur emeklileri için de zam oranı belirlendi. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu sözleşmedeki yüzde 5 artışa ilaveten yüzde 2.5 artışla yüzde 7.5'a çıkarıldığı müjdesi verdi.

Emekli zammı tablosu ile maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin yeni maaşları ne oldu? İşte 2022 zamlı ve yeni emekli maaşları

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile birlikte 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapılacak.

Emekli zammı tablosu ile maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin yeni maaşları ne oldu? İşte 2022 zamlı ve yeni emekli maaşları

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Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla beraber aile yardımı ödeneği dâhil (0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alındı) en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6 bin 368 liraya çıktı. En düşük memur emekli aylığı da ek ödemelerle birlikte 3 bin 276 liradan 4275 liraya yükseldi

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