Emekli zammı tablosu ile maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin yeni maaşları ne oldu? İşte 2022 zamlı ve yeni emekli maaşları

SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı geçtiğimiz günlerde netleşmişti. Açıklamaların gelmesinin ardından maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin alacağı yeni tutarlar merak konusu haline geldi. 1 milyon 266 bin emeklinin aldığı ücretin yüzde 66.6 oranında arttırılması sonucunda en düşük maaşın 1500 liradan 2500 liraya yükseltildiği bildirilmişti. "SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar oldu, kaç TL?" soruları ise halen yeni maaşını hesaplamamış vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin yeni ve zamlı maaşları ile tüm detaylar...