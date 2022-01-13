Emekli zammı tablosu ile maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin yeni maaşları ne oldu? İşte 2022 zamlı ve yeni emekli maaşları

Emekli zammı geçtiğimiz hafta başında belli olmuştu. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren zam oranıyla beraber 1600, 2300, 2600, 3200 TL maaşı olan emeklilerin yeni yılda alacakları maaşlar da merak konusu haline geldi. Bilindiği üzere maaşlarda yüzde 25'i aşan bir artış kararı alınmıştı. Öte yandan "SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar oldu, kaç TL?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte emekli maaş zammı hesaplama ekranı ile maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin yeni maaşları...