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Haberler Yaşam Emekli zammı tahmini SSK ve Bağkur için ortaya çıktı! 2023 Ocakta en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 25.11.2022 06:50 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 06:52

Emekli zammı tahmini SSK ve Bağkur için ortaya çıktı! 2023 Ocakta en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

2023 Ocak SSK ve Bağkur emekli zammı tahmini gündemdeki yerini aldı. 6 aylık enflasyon oranı ile kesinleşecek ocak zammı emeklı ve memur için etkili olacak. Bakan Bilgin liderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar için 4 aylık enflasyon zammı belli oldu. Emekli maaşı hesaplama işlemleri ortaya çıkan oranlar ile başladı. Farklı bir hazırlık olduğunu belirten Başkan Erdoğan çalışmaların detaylı olduğunu aktardı. Peki, 2023 yılbaşında emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, emekli zammı son dakika haberleri...

Emekli zammı tahmini SSK ve Bağkur için ortaya çıktı! 2023 Ocakta en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

2023 yılbaşında emekli maaşları ne kadar olacak sorusu bir süredir yanıt aramaya devam ediyor. Başkan Erdoğan tarafından peş peşe açıklanacak dediği konular arasında yer alan emekli zammı için heyecan dorukta. Konuyla ilgili ek zam da konuşulanlar arasında yerini aldı. Ocak zammı son dakika haberleri ile takip ediliyor. 2023 Ocak emekli zammı tahmini SSK ve Bağkur için ayrı ayrı sorgulanıyor. Peki, en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte, emekli maaşı hesaplama tablosu...

Emekli zammı tahmini SSK ve Bağkur için ortaya çıktı! 2023 Ocakta en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 3 BİN 500 TL OLDU

Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağ-KUR emeklisi aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 TL'den maaş almaya başladı.

2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

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Emekli zammı tahmini SSK ve Bağkur için ortaya çıktı! 2023 Ocakta en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

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Emekli zammı tahmini SSK ve Bağkur için ortaya çıktı! 2023 Ocakta en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

EKİM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %157,69, aylık %7,83 arttı

2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.

Emekli zammı tahmini SSK ve Bağkur için ortaya çıktı! 2023 Ocakta en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

"VATANDAŞ ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK"

Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tazelediği enflasyon mücadelesi mesajı ocak zammı için de etkili olacak. Asgari ücret, emekli ve memur maaşı için enflasyon mücadelesi vereceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı şu mesajı verdi:

"Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz."

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