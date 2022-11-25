Emekli zammı tahmini SSK ve Bağkur için ortaya çıktı! 2023 Ocakta en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

2023 Ocak SSK ve Bağkur emekli zammı tahmini gündemdeki yerini aldı. 6 aylık enflasyon oranı ile kesinleşecek ocak zammı emeklı ve memur için etkili olacak. Bakan Bilgin liderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar için 4 aylık enflasyon zammı belli oldu. Emekli maaşı hesaplama işlemleri ortaya çıkan oranlar ile başladı. Farklı bir hazırlık olduğunu belirten Başkan Erdoğan çalışmaların detaylı olduğunu aktardı. Peki, 2023 yılbaşında emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, emekli zammı son dakika haberleri...