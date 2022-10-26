EMEKLİ ZAMMI TAHMİNLERİ: 4A, 4B, 4C’li herkesi etkileyecek! 2023 SSK Bağkur En düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli zammı yurt genelinde yıl sonuna doğru öne çıkan konu başlıkları arasında yer alıyor. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon oranları baz alınarak belirlenecek olan zam oranı merakla beklenirken üç aylık veriler ışığında ilk tahminler de ortaya çıktı. Bu kapsamda "2023 Ocak zammı ile SSK/Bağkur En düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta tazelediği enflasyonla mücadele mesajı ocak zammı için de etkili olacak. Peki, SSK ve Bağkur en düşük en yüksek emekli maaş zammı ne kadar kaç TL olacak? İşte son durum ve detaylar.