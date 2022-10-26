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Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI TAHMİNLERİ: 4A, 4B, 4C'li herkesi etkileyecek! 2023 SSK Bağkur En düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 26.10.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 26.10.2022 09:31

EMEKLİ ZAMMI TAHMİNLERİ: 4A, 4B, 4C'li herkesi etkileyecek! 2023 SSK Bağkur En düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli zammı yurt genelinde yıl sonuna doğru öne çıkan konu başlıkları arasında yer alıyor. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon oranları baz alınarak belirlenecek olan zam oranı merakla beklenirken üç aylık veriler ışığında ilk tahminler de ortaya çıktı. Bu kapsamda "2023 Ocak zammı ile SSK/Bağkur En düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta tazelediği enflasyonla mücadele mesajı ocak zammı için de etkili olacak. Peki, SSK ve Bağkur en düşük en yüksek emekli maaş zammı ne kadar kaç TL olacak? İşte son durum ve detaylar.

EMEKLİ ZAMMI TAHMİNLERİ: 4A, 4B, 4C’li herkesi etkileyecek! 2023 SSK Bağkur En düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Bilindiği üzere Temmuz ayı zammıyla beraber en düşük emekli maaşı 3500 TL olmuştu. Bu kapsamda ise "2023 Ocak zammı ile SSK Bağkur En düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret, emekli ve memur maaşı için enflasyon mücadelesi vereceklerini açıkladı. Eylül ayı enflasyon oranlarını açıklamasının ardından 3 aylık veri de netleşmiş bu kapsamda ise ilk tahminler gelmeye başlamıştı. Peki, En düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte detaylar.

EMEKLİ ZAMMI TAHMİNLERİ: 4A, 4B, 4C’li herkesi etkileyecek! 2023 SSK Bağkur En düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

VATANDAŞ ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK!

Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tazelediği enflasyon mücadelesi mesajı ocak zammı için de etkili olacak. Asgari ücret, emekli ve memur maaşı için enflasyon mücadelesi vereceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı şu mesajı verdi:

"Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz."

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EMEKLİ ZAMMI TAHMİNLERİ: 4A, 4B, 4C’li herkesi etkileyecek! 2023 SSK Bağkur En düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %83,45, aylık %3,08 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %151,50, aylık %4,78 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %4,78, bir önceki yılın Aralık ayına göre %82,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %151,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %114,02 artış gösterdi.

EMEKLİ ZAMMI TAHMİNLERİ: 4A, 4B, 4C’li herkesi etkileyecek! 2023 SSK Bağkur En düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

3 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 7,05

Asgari ücret, emekli ve memur Ocak zammı için ipucu veren veriler gelmeye devam ederken, Eylül ayı enflasyon rakamlarının belli olması sonrası 3 aylık zam oranı kesinleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 7,05, memur ve memur emeklileri için yüzde 8,05 zam oranı belirdi.

EMEKLİ ZAMMI TAHMİNLERİ: 4A, 4B, 4C’li herkesi etkileyecek! 2023 SSK Bağkur En düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

YILSONU ENFLASYON BEKLENTİLERİ VE TAHMİNLERİ BELLİ OLDU

AA Finans'ın 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan yıl sonu enflasyon beklenti anketi sonuçlarına göre; 2022 yılı enflasyon beklentisi yüzde 73,88 oldu. Buna göre memur zammı ve emekli zammı hesaplama işlemleri de başladı.

AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre; SSK, Bağ-Kur emeklisi Ocak zammı yüzde 22,14, memur ve memur emeklisi için Ocak 2023 zam oranı ise yüzde 23,14 olarak hesaplandı.

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