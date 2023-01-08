Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI YENİ MAAŞ TABLOSU 2023: Ocak zammı sonrası 2023 SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 08.01.2023 08:13 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 09:29

EMEKLİ ZAMMI YENİ MAAŞ TABLOSU 2023: Ocak zammı sonrası 2023 SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Emekli maaşı 2023 Ocak zammı geçtiğimiz hafta kamuoyuna duyuruldu. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,39 olarak hesaplanmıştı. Ek zam ile yüzde 25'i bulan bu oran, Başkan Erdoğan tarafından bir kez daha artırıldı. Yüzde 30 olarak uygulanan zam sonrası en düşük maaş 3500 TL'den 5500 TL'ye yükseldi. Hal böyleyken milyonlarca emekli, yeni zamlı tutarları öğrenmek için "2023 Ocak zammı ile SSK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" sorularını gündeme taşıdı. İşte Ocak 2023 yeni emekli zammı maaş tablosu...