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Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI YENİ MAAŞ TABLOSU 2023: Ocak zammı sonrası 2023 SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 08.01.2023 08:13 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 09:29

EMEKLİ ZAMMI YENİ MAAŞ TABLOSU 2023: Ocak zammı sonrası 2023 SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Emekli maaşı 2023 Ocak zammı geçtiğimiz hafta kamuoyuna duyuruldu. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,39 olarak hesaplanmıştı. Ek zam ile yüzde 25'i bulan bu oran, Başkan Erdoğan tarafından bir kez daha artırıldı. Yüzde 30 olarak uygulanan zam sonrası en düşük maaş 3500 TL'den 5500 TL'ye yükseldi. Hal böyleyken milyonlarca emekli, yeni zamlı tutarları öğrenmek için "2023 Ocak zammı ile SSK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" sorularını gündeme taşıdı. İşte Ocak 2023 yeni emekli zammı maaş tablosu...

EMEKLİ ZAMMI YENİ MAAŞ TABLOSU 2023: Ocak zammı sonrası 2023 SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Emekli maaşı zammı 2023 yılının Ocak-Temmuz dönemi için oldu. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon rakamları ve refah payı ile memur ve emeklilere yapılan zam oranı yüzde 30 olarak belirlendi. Böylece en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL oldu. 2023 Ocak zammı sonrası yeni maaşlarını hesaplamak isteyen milyonlarca emekli arama motorlarına yöneldi. Peki, 2023 Ocak zammı ile SSK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2023 Yeni emekli zammı tablosu ile güncel maaşlar…

EMEKLİ ZAMMI YENİ MAAŞ TABLOSU 2023: Ocak zammı sonrası 2023 SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon aylık bazda 1,18 yıllık bazda ise yüzde 64,27 olarak gerçekleşti.

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EMEKLİ ZAMMI YENİ MAAŞ TABLOSU 2023: Ocak zammı sonrası 2023 SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

2023 EMEKLİ ZAM ORANI DEĞİŞTİ!

6 aylık enflasyon rakamı ise yüzde 15,39 olarak gerçekleşti. Bu rakam refah payı hariç Ocak 2023 SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı oldu.

Yüzde 15,39 olarak hesaplanan SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için açıklamada bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zam oranını yüzde 25 olarak duyurmuştu.

EMEKLİ ZAMMI YENİ MAAŞ TABLOSU 2023: Ocak zammı sonrası 2023 SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Emekli ve memur maaşı zam oranı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir kez daha artırıldı.

AK Parti Grup Toplantısı'nda beklentileri göz önüne alarak bir fedakarlık daha yapıldığını söyleyen Başkan Erdoğan, emekli ve memur maaşı zam oranının yüzde 30'a yükseltildiğini bildirdi.

Erdoğan, en düşük emekli maaşı için ise yüzde 58 artışa gidildiğini belirtti. Böylece en düşük emekli maaşı 4 bin 375 TL yerine 5 bin 500 TL olacak.

EMEKLİ ZAMMI YENİ MAAŞ TABLOSU 2023: Ocak zammı sonrası 2023 SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?

Emekli zammı Ocak ve Temmuz ayında bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları, refah payı hariç Ocak 2023'te Temmuz-Aralık 2022 dönemi arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış yaşayacak.

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