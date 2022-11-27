Emekli maaş zammı hesaplama işlemleri yeni günde de sürüyor. Yeni yıla sayılı günler kala 2023 Ocak zammı rakamları milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Yılda 2 kez ve 6 ayda bir enflasyon oranlarına göre şekillenen emekli zammı Ocak ayına kısa bir süre kala netleşiyor. Şu ana kadar 4 aylık oran belirlenmiş olup ilk tahminler masadaki yerini aldı. Peki; emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL? SSK Bağkur En düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı rakamları ne olacak? İşte 2023 Ocak zammı emekli zammı ile ilgili güncel veriler.