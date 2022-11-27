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Haberler Yaşam Emekli zammı/2023 Ocak zammı son durum! SSK Bağkur En düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 27.11.2022 07:56 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 07:57

Emekli zammı/2023 Ocak zammı son durum! SSK Bağkur En düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli maaş zammı hesaplama işlemleri yeni günde de sürüyor. Yeni yıla sayılı günler kala 2023 Ocak zammı rakamları milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Yılda 2 kez ve 6 ayda bir enflasyon oranlarına göre şekillenen emekli zammı Ocak ayına kısa bir süre kala netleşiyor. Şu ana kadar 4 aylık oran belirlenmiş olup ilk tahminler masadaki yerini aldı. Peki; emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL? SSK Bağkur En düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı rakamları ne olacak? İşte 2023 Ocak zammı emekli zammı ile ilgili güncel veriler.

Emekli zammı/2023 Ocak zammı son durum! SSK Bağkur En düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı 6 aylık enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Şimdiye kadar 4 aylık veri açıklanmış olup 2 aylık rakamların kesinleşmesi bekleniyor. Açıklanan rakamlar doğrultusunda milyonlarca emekli vatandaş emekli zammı hesaplama için tahmini işlemler yaparken aynı zamanda "SSK Bağkur En düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?" sorusuna da yanıt arıyor. Kasım ve Aralık enflasyon verilerinin eklenmesi ile birlikte emeklinin alacağı zam oranı kesin olarak netleşmiş olacak. İşte 2023 Ocak zammı/Emekli zammı son dakika gelişmeleri.

Emekli zammı/2023 Ocak zammı son durum! SSK Bağkur En düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZDA 3 BİN 500 TL OLDU

Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağ-KUR emeklisi aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 TL'den maaş almaya başladı.

2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

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Emekli zammı/2023 Ocak zammı son durum! SSK Bağkur En düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

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Emekli zammı/2023 Ocak zammı son durum! SSK Bağkur En düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

EKİM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %157,69, aylık %7,83 arttı

2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.

Emekli zammı/2023 Ocak zammı son durum! SSK Bağkur En düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

"VATANDAŞ ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK"

Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tazelediği enflasyon mücadelesi mesajı ocak zammı için de etkili olacak. Asgari ücret, emekli ve memur maaşı için enflasyon mücadelesi vereceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı şu mesajı verdi:

"Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz."

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