Emekli zammına flaş enflasyon + yüzde 25 zam talimatı! 2022 Ocak ayı SSK, BAĞKUR en düşük en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli maaş zammı için geri sayım başladı. Aralık sonuyla beraber Ocak 2022 tarihinde uygulanacak olan zam miktarı merak konusu haline geldi. Asgari ücrete ilişkin oran bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde açıklanmış gözler yılın son enflasyon rakamına çevrilmişti. Bu noktada "2022 Ocak ayı SSK, BAĞKUR en düşük en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Açıklanan 5 aylık enflasyon oranları doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak. Peki, 2022 Ocak ayı SSK, BAĞKUR en düşük en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...