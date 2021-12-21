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Haberler Yaşam Emekli zammına flaş enflasyon + yüzde 25 zam talimatı! 2022 Ocak ayı SSK, BAĞKUR en düşük en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 21.12.2021 16:04 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 16:05

Emekli zammına flaş enflasyon + yüzde 25 zam talimatı! 2022 Ocak ayı SSK, BAĞKUR en düşük en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli maaş zammı için geri sayım başladı. Aralık sonuyla beraber Ocak 2022 tarihinde uygulanacak olan zam miktarı merak konusu haline geldi. Asgari ücrete ilişkin oran bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde açıklanmış gözler yılın son enflasyon rakamına çevrilmişti. Bu noktada "2022 Ocak ayı SSK, BAĞKUR en düşük en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Açıklanan 5 aylık enflasyon oranları doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak. Peki, 2022 Ocak ayı SSK, BAĞKUR en düşük en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Emekli zammına flaş enflasyon + yüzde 25 zam talimatı! 2022 Ocak ayı SSK, BAĞKUR en düşük en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranına göre belirlenecek olan emekli zammı için adeta milyonlar nefeslerini tuttu. Şimdiye kadar açıklanan 5 aylık enflasyon ışığında zam miktarı en az yüzde 10.47 olarak ön görülürken Ocak 2022 emekli zammı için geri sayım başladı. Öte yandan "2022 yılına ilişkin SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. İşte emekli zammından son dakika gelişmeler...

Emekli zammına flaş enflasyon + yüzde 25 zam talimatı! 2022 Ocak ayı SSK, BAĞKUR en düşük en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

ARALIK AYI VERİSİ İLE EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞECEK

2022 yılının Ocak ayında verilecek zam oranı da Haziran ile Aralık ayı arasında oluşacak 6 aylık enflasyon oranı kadar olacak. Bu oranın belirlenmesine bir veri kaldı. Aralık enflasyonu açıklandığı zaman SSK ve Bağ-Kur emekli zammı da kesinleşmiş olacak.

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Emekli zammına flaş enflasyon + yüzde 25 zam talimatı! 2022 Ocak ayı SSK, BAĞKUR en düşük en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 10.48 olarak belirlendi. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memur için beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Buna göre Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasındaki endeks değişimi yüzde 10.48 olarak hesaplandı.

Emekli zammına flaş enflasyon + yüzde 25 zam talimatı! 2022 Ocak ayı SSK, BAĞKUR en düşük en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ OCAK ZAMMI TABLOSU ŞU ŞEKİLDE

Yüzde 10.48 artışla en düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 63 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya yükselecek.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti.

Emekli zammına flaş enflasyon + yüzde 25 zam talimatı! 2022 Ocak ayı SSK, BAĞKUR en düşük en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak.

En yüksek aylık 7 bin 492 liradan 8 bin 277 liraya çıkacak.

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