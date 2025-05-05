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EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI MAYIS 2025 | En düşükten en yükseğe... Emekli promosyon kampanyaları ne kadar?
Giriş Tarihi: 05.05.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025
09:28
Milyonlarca emeklinin faydalandığı promosyon kampanyaları devam ediyor. Bankadan bankaya değişiklik gösteren ödemeler, emekli maaşına göre de farklılık gösterebiliyor. Garanti, Akbank, ING, Vakıfbank, Halkbank, Yapı Kredi, Denizbank, Ziraat Bankası ve diğer tüm bankalar promosyon fırsatlarında zaman zaman güncelleme yapabiliyor. Peki, 2025 Mayıs en yüksek emekli promosyon veren bankalar hangisi, ne kadar ödeme yapıyor? İşte, detaylar...