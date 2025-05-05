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Haberler Yaşam EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI MAYIS 2025 | En düşükten en yükseğe... Emekli promosyon kampanyaları ne kadar?
Giriş Tarihi: 05.05.2025 09:28 Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 09:28

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI MAYIS 2025 | En düşükten en yükseğe... Emekli promosyon kampanyaları ne kadar?

Milyonlarca emeklinin faydalandığı promosyon kampanyaları devam ediyor. Bankadan bankaya değişiklik gösteren ödemeler, emekli maaşına göre de farklılık gösterebiliyor. Garanti, Akbank, ING, Vakıfbank, Halkbank, Yapı Kredi, Denizbank, Ziraat Bankası ve diğer tüm bankalar promosyon fırsatlarında zaman zaman güncelleme yapabiliyor. Peki, 2025 Mayıs en yüksek emekli promosyon veren bankalar hangisi, ne kadar ödeme yapıyor? İşte, detaylar...

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI MAYIS 2025 | En düşükten en yükseğe... Emekli promosyon kampanyaları ne kadar?

Emeklilerin yakından takip ettiği promosyon fırsatları Mayıs ayında da devam ediyor. Bu yılki promosyonlar emekli aylıklarına göre değişim gösterirken, kamu ve özel bankalarda da kampanya fiyatları değişiklik gösteriyor. Kamu bankalarında 12 bin liradan başlayan promosyon ödemeleri, özel bankalarda 20 Bin TL'den başlıyor. Peki, en yüksek emekli promosyon veren bankalar hangisi? İşte, merak edilen promosyon kampanyaları ve detayları...

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI MAYIS 2025 | En düşükten en yükseğe... Emekli promosyon kampanyaları ne kadar?

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Emeklilerin bir bankadan promosyon alabilmesi için o bankaya emekli maaşını taşıması ve maaşını bu bankadan çekmeyi taahhüt etmesi zorunlu. Maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabilen emeklilerin bunu bankaya bildirmesi gerekiyor. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu emeklide kalıyor, kalanını ise iade ediliyor.

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EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI MAYIS 2025 | En düşükten en yükseğe... Emekli promosyon kampanyaları ne kadar?

Promosyon tutarı emeklinin maaş miktarına göre belirleniyor. Bankaların duyurduğu promosyon tutarı maaşı en yüksek emeklilere ödenen miktar oluyor. Emekli maaşı azaldıkça ödenen promosyon miktarı da düşüyor. Banklara 3 yılda bir bu promosyonları verirken emekliler senede bir banka promosyonlarını almak istiyor.

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI MAYIS 2025 | En düşükten en yükseğe... Emekli promosyon kampanyaları ne kadar?

BANKALARIN PROMOSYON TUTARLARI NE KADAR?

Bankaların promosyon tutarları değişiklik gösteriyor.

İşte, bankaların güncel emekli promosyon miktarı;

ALBARAKA TÜRK

Banka 2025 yılı emekli promosyon miktarını "20.000 TL'ye Varan Ödül!" şeklinde duyurdu.

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI MAYIS 2025 | En düşükten en yükseğe... Emekli promosyon kampanyaları ne kadar?

ŞEKERBANK

Banka 12.000 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.