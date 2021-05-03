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Haberler Yaşam Emekliler maaş ve ikramiye ödemeleri için bankalara gidebilecek mi? Tam kapanmada emekliler maaşlarını nasıl alacak? İçişleri Bakanlığı son dakika açıkladı
Giriş Tarihi: 02.05.2021 23:53 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 02:20

Emekliler maaş ve ikramiye ödemeleri için bankalara gidebilecek mi? Tam kapanmada emekliler maaşlarını nasıl alacak? son dakika açıkladı

2020 yılının Mart ayından bu yana ülkemizde etkilerini sürdürmeye devam eden corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. En son kabine toplantısının ardından 29 Nisan - 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında yurt genelinde tam kapanma sokağa çıkma yasağı uygulaması yapılacağı duyurulmuş ve geçtiğimiz Perşembe günü başlatılmıştı. Tam kapanma sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak genelge yayımlaması sonrasında kamuoyundan en fazla gelen sorulara yanıt verilen bir bilgilendirme metni yayımladı. Merak edilen Tam kapanmada emekliler maaş ve ikramiye ödemeleri için bankalara gidebilecek mi? sorusuyla araştırılan konuya ilişkin de önemli açıklamalarda bulunuldu. Tam kapanmada emekliler maaş ve ikramiye ödemeleri için bankalara gidebilecek mi? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

Tam kapanmada emekliler maaş ve ikramiye ödemeleri için bankalara gidebilecek mi? İçişleri Bakanlığı son dakika açıkladı

1 yılı aşkın süredir ülkemizde etkilerini sürdüren koronavirüs salgınıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan son kabine toplantısı (bakanlar kurulu) ardından 29 Nisan - 17 Mayıs 2021 tarihlerini kapsayan tam kapanma sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuş ve geçtiğimiz Perşembe günü itibariyle bu uygulama başlatılmıştı. tarafından tam kapanma sokağa çıkma yasağına ilişkin halk tarafından en çok merak edilen soruların ve yanıtlarının bulunduğu son dakika bilgilendirme metni paylaşıldı. Bu metinde yer alan Tam kapanmada emekliler maaş ve ikramiye ödemeleri için bankalara gidebilecek mi? sorusu merak edilerek yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor.

Tam kapanmada emekliler maaş ve ikramiye ödemeleri için bankalara gidebilecek mi? İçişleri Bakanlığı son dakika açıkladı

EMEKLİLER MAAŞ VE İKRAMİYE ÖDEMELERİ İÇİN BANKALARA GİDEBİLECEK Mİ?

Emekliler maaş ve ikramiye ödemeleri için bankalara gidebilecek mi? sorusuna ilişkin açıklaması şu şekilde…

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Tam kapanmada emekliler maaş ve ikramiye ödemeleri için bankalara gidebilecek mi? İçişleri Bakanlığı son dakika açıkladı

CEVAP: Tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemeleri;

  • Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve sürelere uyulmak,
  • TC Kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak olan takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak,

Tam kapanmada emekliler maaş ve ikramiye ödemeleri için bankalara gidebilecek mi? İçişleri Bakanlığı son dakika açıkladı
  • Maaş ödemesinin yapılacağı Banka'nın ikametine en yakın şubesine gidip gelinmek,
  • Güzergah ve zaman kuralına uygun davranılmak,

kaydıyla bu kapsamda bulunan vatandaşlarımızın, banka şubeleri ve atm'lere gidiş-gelişleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.

Tam kapanmada emekliler maaş ve ikramiye ödemeleri için bankalara gidebilecek mi? İçişleri Bakanlığı son dakika açıkladı

Vatandaşlarımızın bu muafiyeti Banka'nın ikametine en yakın şubesine en kısa sürede geliş-gidiş yapmak için kullanmaları büyük önem taşınmaktadır.

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