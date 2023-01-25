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Haberler Yaşam Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi: 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu, zam gelecek mi ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 25.01.2023 10:50 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 10:51

Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi: 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu, zam gelecek mi ne zaman yatacak?

Her yıl senede iki kez olmak üzere emeklilere verilen bayram ikramiyesi gerek ödeme tarihleriyle gerekse zammı ile gündeme geliyor. Bilindiği üzere emeklilerin ve memurların maaşlarında yüzde 30'luk artış kararı verilmişti. Bu kapsamda ise "Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu, zam gelecek mi ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Meclis'te de gündeme gelen konuyla ilgili, Meclis'in gereğini yerine getireceği söylenmişti. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu, zam gelecek mi ne zaman yatacak? İşte detaylar.

Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi: 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu, zam gelecek mi ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi milyonların gündeminde. Geçtiğimiz yıl 1100 TL'lik ödemelerle yıl içerisinde toplamda 2200 TL ödeme yapılmıştı. Yeni yılla beraber maaşlarına yüzde 30 zam alan emekliler şimdi ikramiye tutarlarında da bir değişiklik olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu, zam gelecek mi ne zaman yatacak? İşte Emekli bayram ikramiyesi ödemelerine ilişkin detaylar.

Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi: 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu, zam gelecek mi ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Henüz konuyla ilgili bir tarih açıklaması mevcut değil.

Kurban bayramı emekli ikramiyelerinin bayram öncesi hesaplara yatması bekleniyor. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödemeler tamamlanacak.

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Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi: 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu, zam gelecek mi ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU MU?

2022 yılında yılda iki kez emekliye 1100 TL bayram ikramiyesi verildi. Henüz 2023 emekli bayram ikramiyesine zam konusunda bir açıklama gelmedi. Açıklama yapılması durumunda haberimizde yer alacaktır.

Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi: 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu, zam gelecek mi ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?

Emekli bayram ikramiyelerinin yükseltilmesine dönük bir çalışma yapıldığı belirtiliyor. Meclis seçim nedeniyle en geç mart ayında kapanacağı için ikramiyeler ile ilgili düzenlemenin bu süreçte yapılması gerekiyor. Şu an 1.100 lira olan emekli ikramiyelerine enflasyona göre bir artış yapılması bekleniyor.

Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi: 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu, zam gelecek mi ne zaman yatacak?

2023 RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2023 yılında 23 Mart'ta başlayacak ve 20 Nisan'da son bulacak. 21 Nisan'da ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.

2023 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2023 dini günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2023 yılında Haziran ayına denk geliyor.

Kurban Bayramı'nın 1. günü 28 Haziran 2023 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 1 Temmuz 2023 tarihinde idrak edilecek.

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