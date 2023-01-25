Haberler Yaşam Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi: 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu, zam gelecek mi ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 25.01.2023 10:50 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 10:51

Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi: 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu, zam gelecek mi ne zaman yatacak?

Her yıl senede iki kez olmak üzere emeklilere verilen bayram ikramiyesi gerek ödeme tarihleriyle gerekse zammı ile gündeme geliyor. Bilindiği üzere emeklilerin ve memurların maaşlarında yüzde 30'luk artış kararı verilmişti. Bu kapsamda ise "Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu, zam gelecek mi ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Meclis'te de gündeme gelen konuyla ilgili, Meclis'in gereğini yerine getireceği söylenmişti. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu, zam gelecek mi ne zaman yatacak? İşte detaylar.