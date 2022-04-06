Haberler Yaşam EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ MÜJDESİ! 4 Formül masada! 2022 Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi, ne zaman verilecek?

Giriş Tarihi: 06.04.2022 08:18 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 08:22

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ MÜJDESİ! 4 Formül masada! 2022 Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi, ne zaman verilecek?

Ramazan ayının ortalarına doğru emekli bayram ikramiyesi için milyonlar artık geri sayıma geçti! Dört ayrı formülün masada olduğu zamla ilgili henüz net bir karar duyurulmuş olmasa da gündeme gelen bu formüller emeklileri şimdiden heyecanlandırmaya yetti. Şimdilerde "2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zam gelecek mi, ne kadar olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği gibi kamu işçileri de tediye ödemelerini önümüzdeki ay alacak. Bu sayede hem emekli hem de kamu çalışanları için Nisan ayı oldukça bereketli geçecek. İşte 4 ayrı formülle Emekli bayram ikramiyesi 2022 zammı ve ödeme tarihleri...