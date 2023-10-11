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Giriş Tarihi: 11.10.2023 00:30 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 00:30

Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, ödeme tarihleri belli mi? SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emekli ikramiyesi kimlere verilecek?

Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında gibi sorular gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ekim 2023 Kabine Toplantısı kararları arasında Cumhuriyet'in 100. yılı için emeklilere emekli ikramiyesi verileceğini duyurdu. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlar, "emekli ikramiyesi kimlere verilecek, kimler yararlanacak?" sorularına yanıt aramakta. Vatandaşlara bir kereliğine 5 bin TL ikramiye verilecek. Peki, Peki, emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler alabilecek? İşte, konu hakkında detaylar

Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, ödeme tarihleri belli mi? SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emekli ikramiyesi kimlere verilecek?

5 bin TL Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi kimlere ödenecek, ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlara müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verirken, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel bir defaya mahsus emeklilere ikramiyesi verilecek.

Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, ödeme tarihleri belli mi? SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emekli ikramiyesi kimlere verilecek?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİLERE MÜJDE

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrası kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere müjde verdi. İşte o açıklamalar:

Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık.

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Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, ödeme tarihleri belli mi? SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emekli ikramiyesi kimlere verilecek?

5 BİN LİRA EK EMEKLİ ÖDENEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ek emekli ödeneği, Kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak.

Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, ödeme tarihleri belli mi? SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emekli ikramiyesi kimlere verilecek?

5 BİN LİRA EK EMEKLİ MAAŞI KİMLER YARARLANABİLİR, KİMLERE ÖDENECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem emekli olup hem çalışanlar bu düzenlemenin dışında kalacağını duyurdu.

Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, ödeme tarihleri belli mi? SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emekli ikramiyesi kimlere verilecek?

EMEKLİ ZAMMI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan sıradaki toplantıda memur ve emekliye müjde verileceğini açıkladı:

''Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız.''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

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