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Giriş Tarihi: 11.10.2023 00:30 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 00:30

Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, ödeme tarihleri belli mi? SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emekli ikramiyesi kimlere verilecek?

Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında gibi sorular gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ekim 2023 Kabine Toplantısı kararları arasında Cumhuriyet'in 100. yılı için emeklilere emekli ikramiyesi verileceğini duyurdu. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlar, "emekli ikramiyesi kimlere verilecek, kimler yararlanacak?" sorularına yanıt aramakta. Vatandaşlara bir kereliğine 5 bin TL ikramiye verilecek. Peki, Peki, emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler alabilecek? İşte, konu hakkında detaylar