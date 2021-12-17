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Haberler Yaşam Emeklilere zam müjdesi geldi! SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, 2022 Ocak emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 17.12.2021 09:44 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 09:45

Emeklilere zam müjdesi geldi! SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, 2022 Ocak emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca vatandaşın gözü Ocak 2022 Emekli maaş zammına çevrildi. Vatandaşlar yeni yılın ilk yarısında alacakları zamlı maaşları merak ediyor. Hal böyleyken ise konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Oranın belirlenmesinde büyük rol oynayan Aralık enflasyonu merakla bekleniyor. Bu noktada ise "2022 SSK Bağkur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Açıklanan 5 aylık enflasyon oranları doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak. Peki, 2022 SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

Emeklilere zam müjdesi geldi! SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, 2022 Ocak emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak?

Ocak 2022 emekli zammı için geri sayım başladı. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranına göre belirlenecek olan zam oranı için adeta milyonlar nefeslerini tuttu. Şimdiye kadar açıklanan 5 aylık enflasyon ışığında zam miktarı en az yüzde 10.47 olarak ön görülüyor. Öte yandan "2022 SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte emekli zammından son dakika gelişmeler...

Emeklilere zam müjdesi geldi! SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, 2022 Ocak emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 10.48 olarak belirlendi. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memur için beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Buna göre Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasındaki endeks değişimi yüzde 10.48 olarak hesaplandı.

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Emeklilere zam müjdesi geldi! SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, 2022 Ocak emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak?

ARALIK AYI VERİSİ İLE EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞECEK

2022 yılının Ocak ayında verilecek zam oranı da Haziran ile Aralık ayı arasında oluşacak 6 aylık enflasyon oranı kadar olacak. Bu oranın belirlenmesine bir veri kaldı. Aralık enflasyonu açıklandığı zaman SSK ve Bağ-Kur emekli zammı da kesinleşmiş olacak.

Emeklilere zam müjdesi geldi! SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, 2022 Ocak emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ OCAK ZAMMI TABLOSU ŞU ŞEKİLDE
Yüzde 10.48 artışla en düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 63 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya yükselecek.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti.
Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak.

Emeklilere zam müjdesi geldi! SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, 2022 Ocak emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak?

En yüksek aylık 7 bin 492 liradan 8 bin 277 liraya çıkacak.
Yüzde 10.48 artışla en düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 63 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya yükselecek.
SSK'lılarda ise en düşük aylık, 2000'den önce emekli olanlarda 2 bin 624 liradan 2 bin 899 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 626 liradan bin 797 liraya çıkacak.
Aralık enflasyonuna göre zam oranı artabilecek. Bu da 3 Ocak'ta belli olacak

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