Emeklilere zam müjdesi geldi! SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, 2022 Ocak emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca vatandaşın gözü Ocak 2022 Emekli maaş zammına çevrildi. Vatandaşlar yeni yılın ilk yarısında alacakları zamlı maaşları merak ediyor. Hal böyleyken ise konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Oranın belirlenmesinde büyük rol oynayan Aralık enflasyonu merakla bekleniyor. Bu noktada ise "2022 SSK Bağkur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Açıklanan 5 aylık enflasyon oranları doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak. Peki, 2022 SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...