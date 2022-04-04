Haberler Yaşam Emekli bayram ikramiyesi 2022 ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL olacak? Emeklilerin gözü şimdi bayram ikramiyelerinde!

Giriş Tarihi: 04.04.2022 10:08 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 10:08

Emekli bayram ikramiyesi 2022 ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL olacak? Emeklilerin gözü şimdi bayram ikramiyelerinde!

Ramazan ayı ile beraber gündeme gelen bir konu da emekli bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri ve zam ile ilgili gelişmeler oldu. Yılda iki kez emeklilere verilen bu ödenek geçtiğimiz yıl toplamda 200 TL zamlanmıştı. Bu yıl da asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına uygulanan rekor seviyedeki artışlar, ikramiyelerde yeni zam beklentilerine yol açtı. "2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zam gelecek mi, ne kadar, kaç TL olacak?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili gelen bilgilerde konuyla ilgili dört ayrı formülün masada olduğu konuşuluyor. Peki, 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zam gelecek mi? İşte detaylar...