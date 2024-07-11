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EMEKLİYE EK ZAM BEKLENİYOR SON DAKİKA : SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 11.07.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
14:23
En düşük emekli maaşı araştırılmaya başladı. Enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte zam oranı belli oldu. Zamlı memur ve emekli maaşları gelecek hafta hesaplara yatacak. SSK ve Bağkur emeklileri temmuz ayında yüzde 24.73 oranında zam aldı. Enflasyon zammı kök aylıklara uygulanıyor. Kök aylığı 7 bin 710 lira ve altında olanların maaşı, zamma rağmen en düşük aylığın altına kaldı.Kök maaşı 10 bin TL'nin altında kalan emekliler için yeni bir düzenleme bekleniyor. Nitekim, bu durum ise yaklaşık 1.8 milyon emeklinin refah seviyesinde herhangi bir değişiklik olmaması anlamına geliyor. AK Parti kurmayları emekli maaşı düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte detaylar…