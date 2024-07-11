EMEKLİYE EK ZAM HESAPLAMA SON DURUM 2024: SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Kulislere yansıyanlara göre, AK Parti kurmayları en düşük emekli maaşı düzenlemesi için harekete geçti. En düşük emekli maaşının 10 bin liranın üzerine çıkarılması hedefleniyor. En düşük emekli maaşı için öne çıkan rakam ise 12 bin TL. En düşük emekli maaşına altı aylık enflasyon farkı kadar zam yapılması halinde Temmuz 2024 itibarıyla en düşük emekli aylığı 12 bin 473 liraya yükselecek.