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Giriş Tarihi: 09.07.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 09:43

Emekliye ek zam var mı, yapılacak mı? SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar alacak, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi, dul ve yetim maaşlarına yüzde 24,73 oranında zam yapıldı. Bu artışa rağmen kök maaşı düşük olan 1.8 milyona yakın emekli için ek zam çalışmaları gündeme geldi. Memur-Sen'den memur ve emeklilere ek zam çağrısı geldi. Konu hakkında konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın enflasyon farkı zammının yetersiz olduğunu söyledi. Peki, Emekliye ek zam var mı, yapılacak mı? SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar alacak, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, emekliye ek zam detayları!

Emekliye ek zam var mı, yapılacak mı? SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar alacak, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Kök maaşı 8 bin lira olan bir emeklinin eline geçecek para yüzde 24.73'lük zamma rağmen 10 bin lira olarak hesaplanıyor. Bu noktada 1.8 milyon emeklinin gözü ek zam oranına çevrildi. En düşük emekli maaşının 10 bin liradan, 12 bin liraya yükselmesi bekleniyor. Peki, SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar alacak? En düşük emekli maaşı artacak mı, ne kadar olacak?

Emekliye ek zam var mı, yapılacak mı? SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar alacak, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

KÖK MAAŞ NEDİR?

Kök maaş, en düşük emekli aylığına yapılan artış sonrasında getirilen zamlar olmadan emekli maaşını ham halini ifade etmek için kullanılıyor.

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Emekliye ek zam var mı, yapılacak mı? SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar alacak, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

KÖK MAAŞ NASIL ÖĞRENİLİR?

Emekli maaş detaylarına erişim şöyle:

E-devlet sistemi üzerinde "Emekli Maaşı Sorgulama" bölümünde, emeklilerin kök maaş veya aylık bilgileri görüntülenebilir. Bu bilgilere, https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-bilgisi web adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Sayfada yer alan "Kimliğimi Şimdi Doğrula" seçeneğine tıkladığınızda, kimlik teyidi için TC kimlik numaranızı ve e-devlet şifrenizi girmeniz gerekecek. Bu bilgileri doğru bir şekilde doldurduğunuzda, sistem sizi otomatik olarak emekli maaş bilgilerinizi görebileceğiniz sayfaya yönlendirecektir.

Emekliye ek zam var mı, yapılacak mı? SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar alacak, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekli zammı sonrasında kök aylığı 10 bin TL'nin altında kalan SSK ve BAĞKUR emeklisi yine aynı maaşı almaya devam ediyor. Ancak yapılan hesaplamaya göre, 1 milyon 780 bin emeklinin kök maaşı yüzde 24.73'lük zamma rağmen 10 bin TL'nin altında kalıyor.

Emekliye ek zam var mı, yapılacak mı? SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar alacak, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

1 milyon 780 bin emeklinin kök maaşının ise 10 bin TL'nin altında kaldığını dile getirdiği bildirildi. Kök maaşı düşük olan ve yapılan zamma rağmen 10 bin liranın altında maaş alacak emekliler için de yeni bir düzenleme yapılması bekleniyor.

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