Emekliye ek zam var mı? 10.000 TL alanlara düzenleme! SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar alacak, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Kök maaşı 8 bin lira olan bir emeklinin eline geçecek para yüzde 24.73'lük zamma rağmen 10 bin lira olarak hesaplanıyor. Bu noktada 1.8 milyon emeklinin gözü ek zam oranına çevrildi. En düşük emekli maaşının 10 bin liradan, 12 bin liraya yükselmesi bekleniyor. Peki, SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar alacak? En düşük emekli maaşı artacak mı, ne kadar olacak?