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Emekliye ek zam var mı? 10.000 TL alanlara düzenleme! SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar alacak, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 09.07.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
11:50
Emekliye ek zam var mı? 10.000 TL alanlara düzenleme! SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar alacak, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi, dul ve yetim maaşlarına yüzde 24,73 oranında zam yapıldı. Bu artışa rağmen kök maaşı düşük olan 1.8 milyona yakın emekli için ek zam çalışmaları gündeme geldi. Memur-Sen'den memur ve emeklilere ek zam çağrısı geldi. Konu hakkında konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın enflasyon farkı zammının yetersiz olduğunu söyledi. Peki, Emekliye ek zam var mı, yapılacak mı? SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar alacak, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, emekliye ek zam detayları!