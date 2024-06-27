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EMEKLİYE REFAH PAYI SON DURUM 2024: Temmuzda emekliye refah payı (ek zam) var mı, yapılacak mı?
Giriş Tarihi: 27.06.2024 06:07
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
06:07
EMEKLİYE REFAH PAYI SON DURUM 2024: Temmuzda emekliye refah payı (ek zam) var mı, yapılacak mı?
Memur ve emekli maaşı temmuz zammı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon verisi ile belli olacak. Haziran ayı enflasyon rakamlarını 3 Temmuz günü kamuoyu ile paylaşacak. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı aylıkları da oluşan 6 aylık enflasyon farkına göre zamlanacak. 4A,4B,4C emekli maaşında son durum açıklanan enflasyon rakamları sonrası netleşecek. Bu noktada ise emeklilerin gözü refah payına çevrildi. Peki, Emekliye refah payı (ek zam) var mı? İşte Bakan Işıkhan'dan önemli açıklama!