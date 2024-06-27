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Haberler Yaşam EMEKLİYE REFAH PAYI SON DURUM 2024: Temmuzda emekliye refah payı (ek zam) var mı, yapılacak mı?
Giriş Tarihi: 27.06.2024 06:07 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 06:07

EMEKLİYE REFAH PAYI SON DURUM 2024: Temmuzda emekliye refah payı (ek zam) var mı, yapılacak mı?

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon verisi ile belli olacak. Haziran ayı enflasyon rakamlarını 3 Temmuz günü kamuoyu ile paylaşacak. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı aylıkları da oluşan 6 aylık enflasyon farkına göre zamlanacak. 4A,4B,4C emekli maaşında son durum açıklanan enflasyon rakamları sonrası netleşecek. Bu noktada ise emeklilerin gözü refah payına çevrildi. Peki, Emekliye refah payı (ek zam) var mı? İşte Bakan Işıkhan'dan önemli açıklama!

EMEKLİYE REFAH PAYI SON DURUM 2024: Temmuzda emekliye refah payı ek zam var mı, yapılacak mı?

Memur ve emekli temmuz zammı için hesaplamalar, haziran ayı enflasyon verileri öncesinde milyonlarca memur ve emeklinin gündeminde. 2024 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 49,25 oranında maaşlarına zam alan emekliler, yılın ikinci 6 aylık döneminde alacakları zam merakla beklenirken gündeme refah payı da geldi. Peki, Emekliye refah payı (ek zam) verilecek mi? 2024 Temmuz'da emekli aylıklarına refah payı eklenecek mi? İşte ayrıntılar...

EMEKLİYE REFAH PAYI SON DURUM 2024: Temmuzda emekliye refah payı ek zam var mı, yapılacak mı?

2024 EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Her yıl iki kez ocak ve temmuz dönemlerinde maaşlarına zam alan emekliler, 2024 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 49,25 oranında maaşlarına zam almıştı.

Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları için açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı 22,72 olarak açıklandı. Böylelikle emekliler mayıs ayı itibarıyla yüzde 22,72 enflasyon farkını şimdiden haketmiş oldu.

Son yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon yüzde 25,46 olarak hesaplandı.

Bu hesaplamalar temmuz ayında açıklanacak olan haziran ayı enflasyonuyla aynı doğrultuda gelirse eğer emeklilerin alacağı zam oranı, enflasyon farkına bağlı olarak yüzde 25,46 olacak.

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EMEKLİYE REFAH PAYI SON DURUM 2024: Temmuzda emekliye refah payı ek zam var mı, yapılacak mı?

MEMUR TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklileri ise haziran ayı itibarıyla yüzde 17,38 zam hakkı elde etmiş oldu.

Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.

Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak.

EMEKLİYE REFAH PAYI SON DURUM 2024: Temmuzda emekliye refah payı ek zam var mı, yapılacak mı?

EMEKLİYE REFAH PAYI BEKLENTİSİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplarken, refah payı konusunda da açıklamada bulundu.

EMEKLİYE REFAH PAYI SON DURUM 2024: Temmuzda emekliye refah payı ek zam var mı, yapılacak mı?

Bakan Işıkhan, emekliye refah payı ile ilgili olarak "Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok." diye konuştu

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