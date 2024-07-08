Emekliye refah payı var mı? 2024 Temmuz zammı sonrası SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı artacak mı, ne kadar olacak?

Emekli zammı kök maaş üzerinden hesaplanmaya başlarken en düşük oranın altına kalan SSK ve BAĞKUR emeklisi en düşük emekli maaşı ne kadar olacak merak ediyor. Bununla birlikte ocak ayında emekliyi memurun oranına çekerek yüzde 49,25'i ortaya çıkaran refah payı son dakika haberleri ile birlikte takip ediliyor. Peki; temmuzda emekli refah payı var mı, en düşük maaş artacak mı?