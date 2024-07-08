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Haberler Yaşam Emekliye refah payı var mı? 2024 Temmuz zammı sonrası SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı artacak mı, ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 08.07.2024 15:37 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 15:50

Emekliye refah payı var mı? 2024 Temmuz zammı sonrası SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı artacak mı, ne kadar olacak?

2024 Temmuz emekli zammı enflasyon sonrası yüzde 24,73 olarak açıklandı. Yüzdenin ortaya çıkması ardından ocak zammında belirlenen 10 bin TL seviyesindeki en düşük emekli maaşı artacak mı merak ediliyor. Öte yandan ek zam, seyyanen zam gibi başlıklarla da araştırılan emekliye refah payı var mı sorusu da gündemde. Konuyla ilgili gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarında. Peki; SSK, Bağkur emeklisinin en düşük maaşı ne kadar olacak, refah payı verilecek mi? İşte, detaylar...

Emekliye refah payı var mı? 2024 Temmuz zammı sonrası SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı artacak mı, ne kadar olacak?

Emekli zammı kök maaş üzerinden hesaplanmaya başlarken en düşük oranın altına kalan SSK ve BAĞKUR emeklisi en düşük emekli maaşı ne kadar olacak merak ediyor. Bununla birlikte ocak ayında emekliyi memurun oranına çekerek yüzde 49,25'i ortaya çıkaran refah payı son dakika haberleri ile birlikte takip ediliyor. Peki; temmuzda emekli refah payı var mı, en düşük maaş artacak mı?

Emekliye refah payı var mı? 2024 Temmuz zammı sonrası SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı artacak mı, ne kadar olacak?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI AÇIKLANDI

6 aylık enflasyonun ortaya çıkması ardından emekli zammını memur da farkını öğrendi. Buna göre emekliler yüzde 24,73 oranında zam aldı. Memurlar ise yüzde 19,31 fark elde etti.

Yüzde 4'lük ek ödeme haricinde emeklinin refah payı alıp almayacağı merak ediliyor.

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Emekliye refah payı var mı? 2024 Temmuz zammı sonrası SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı artacak mı, ne kadar olacak?

EMEKLİYE REFAH PAYI VAR MI?

Bakan Vedat Işıkhan, emekliye refah payı ile ilgili olarak "Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok." şeklinde açıklama yapmıştı.

Zam oranı ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Mehmet Şimşek şu sözlere yer verdi:

Emekliye refah payı var mı? 2024 Temmuz zammı sonrası SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı artacak mı, ne kadar olacak?

"Dezenflasyon süreci başladı.

Mevsimsel düzeltilmiş üç aylık hareketli ortalamanın yıllıklandırılmış değerinin ima ettiği enflasyon eğilimi yıl sonu hedefimizle uyumludur. Yüzde 1,64'lük aylık haziran verisi ise yüzde 22'lik yıllıklandırılmış enflasyonu işaret ediyor.

Finansal istikrar, sürdürülebilir cari açık, rezerv birikimi ve gri listeden çıkış gibi birçok alanda elde ettiğimiz başarıyı programımızın ana hedefi olan dezenflasyonda da belirgin bir şekilde göreceğiz.

Fiyat istikrarına ulaşana kadar programımızı kararlılıkla uygulayarak kalıcı refah artışını sağlayacağız."

Emekliye refah payı var mı? 2024 Temmuz zammı sonrası SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı artacak mı, ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK MI, NE KADAR OLACAK?

Emeklinin zam oranı kök maaşlar üzerine ekleniyor. Hak sahibi zammın ardından belirlenen en düşük maaşın altında kalırsa devlet desteği ile en düşük orana çekiliyor.

Ocak zammı sonrası bu rakam 10 bin TL olarak belirlenmişti. Şimdi gözler temmuz zammında.

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