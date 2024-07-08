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Emekliye refah payı var mı? 2024 Temmuz zammı sonrası SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı artacak mı, ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 08.07.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
15:50
Emekliye refah payı var mı? 2024 Temmuz zammı sonrası SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı artacak mı, ne kadar olacak?
2024 Temmuz emekli zammı enflasyon sonrası yüzde 24,73 olarak açıklandı. Yüzdenin ortaya çıkması ardından ocak zammında belirlenen 10 bin TL seviyesindeki en düşük emekli maaşı artacak mı merak ediliyor. Öte yandan ek zam, seyyanen zam gibi başlıklarla da araştırılan emekliye refah payı var mı sorusu da gündemde. Konuyla ilgili gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarında. Peki; SSK, Bağkur emeklisinin en düşük maaşı ne kadar olacak, refah payı verilecek mi? İşte, detaylar...