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Giriş Tarihi: 09.07.2024 12:42 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 12:50

EMEKLİYE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ? SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerine göre emekli ve memur zammı belli oldu. SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 24,73 memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 oranında zam yapıldı. Bu durumun ardından emeklilere refah payı konusu merak ediliyor. Peki, emeklilere refah payı verilecek mi? SSK, Bağkur emeklisinin en düşük maaşı ne kadar olacak? İşte, detaylar...

EMEKLİYE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ? SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Temmuz 2024 zammı sonrasında, emeklilerin refah payı beklentileri gündemde. "Emekliye refah payı verilecek mi?" sorusu yanıt arıyor. SGK, emekli aylığı zammında belirleyici olan Haziran enflasyon rakamları açıklanmıştı. Bakan Işıkhan, konuyla ilgili detayları aktardı. Peki, emekliye refah payı verilecek mi?

EMEKLİYE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ? SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLDU?

İlk 6 ay için yüzde 15 sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri yüzde 8,4 enflasyon farkına hak kazandı. Yılın ikinci yarısında alacakları yüzde 10'luk sözleşme zammı eklendiğinde zam oranı yüzde 19,3'ü buldu.

Veriye göre memur ve memur emeklileri yüzde 19.31, SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi, dul ve yetim maaşlarına yüzde 24,73 oranında zam yapıldı.

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EMEKLİYE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ? SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİLERE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerdeki son konuşmasında "Asgari ücrette herhangi bir artış olmayacak." dedi.

EMEKLİYE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ? SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Bir gazetecinin "Emekliye enflasyon farkının haricinde bir refah payı gündeme gelebilir mi?" sorusu üzerine Işıkhan, "Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok." diye konuştu.

EMEKLİYE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ? SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

ÇALIŞMA SÜRÜYOR: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı Ocak ayında yapılan yasal düzenlemeyle birlikte10 bin TL olarak belirlendi. Kök maaşa yapılan zammın ardından maaşı 10 bin TL'nin altında kalan emekliler düzenleme gereği 10 lira emekli maaşı almaya devam edecekler.

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