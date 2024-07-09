EMEKLİYE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ? SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Bir gazetecinin "Emekliye enflasyon farkının haricinde bir refah payı gündeme gelebilir mi?" sorusu üzerine Işıkhan, "Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok." diye konuştu.