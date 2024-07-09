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EMEKLİYE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ? SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 09.07.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
12:50
EMEKLİYE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ? SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerine göre emekli ve memur zammı belli oldu. SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 24,73 memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 oranında zam yapıldı. Bu durumun ardından emeklilere refah payı konusu merak ediliyor. Peki, emeklilere refah payı verilecek mi? SSK, Bağkur emeklisinin en düşük maaşı ne kadar olacak? İşte, detaylar...