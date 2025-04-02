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EMEKLİ İKRAMİYE FARKI ÖDEME TARİHLERİ (4A-4B-4C) | SGK duyurdu! Emekli ikramiye farkları yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 02.04.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
11:51
EMEKLİ İKRAMİYE FARKI ÖDEME TARİHLERİ (4A-4B-4C) | SGK duyurdu! Emekli ikramiye farkları yattı mı, ne zaman yatacak?
Emeklilere ödenecek 1000 TL'lik bayram ikramiyesi farkının hesaplara yatacağı tarih belli oldu. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ödeme takvimi netleşirken, detaylar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından paylaşıldı. Peki, emekli ikramiye farkı hangi tarihte yatırılacak? İşte, detaylar...