EMEKLİ İKRAMİYE FARKI ÖDEME TARİHLERİ (4A-4B-4C) | SGK duyurdu! Emekli ikramiye farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

4 bin liralık bayram ikramiyesinin 3 bin lirasını alan emekliler, bayram ikramiyesinde oluşan 1000 liralık farkın ödenmesini bekliyordu. Emekli bayram ikramiyelerinde oluşan 1000 TL'lik fark ödemesinin hesaplara geçeceği tarih hakkında SGK'dan resmi açıklama geldi. Peki, emeklilere bayram ikramiyesi farkı ne zaman ödenecek?