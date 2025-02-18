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Emin Gümüşkaya kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Oyuncu Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
12:44
Emin Gümüşkaya kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Oyuncu Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti!
Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği 'Seyyar Tayyar' karakteri ile hafızalara kazınan Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti. Acı haberi oyuncu Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu. Vefat haberi ardından hayatı, dizileri ve filmleri ile anılan oyuncu araştırılıyor. Peki; Emin Gümüşkaya kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı?