Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyada her 3 kız çocuğundan biri ve her 5 erkek çocuğundan biri istismara uğruyor. Sadece Avrupa'daki rakamlara baktığımızda, 18 milyon çocuğun cinsel istismara, 44 milyon çocuğun fiziksel şiddete, 55 milyon çocuğun duygusal istismara maruz kaldığını görüyoruz. Bu karanlık gerçekleri açıklamak gerçekten çok zor. İstismar, insanın başına bir kere gelince, yaşanılan travma, insanın sırtında bir ömür taşınan kambur oluyor. Kişi, son nefesine kadar bu acıyla yaşıyor. Bir insanın hayatının ana teması, korku ve güvensizlik oluyor. Ne yazık ki çocuklara karşı işlenen suçlar, sıklıkla çocuğun tanıdığı biri tarafından işleniyor. Ve bu durum çoğunlukla sessizliğe gömülüyor."