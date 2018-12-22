Ailenin kutsal olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dört duvarı yuva yapan sevgi, saygı ve güven gibi değerlerdir. Tüm acılardan, zorluklardan sonra dönüş hep evedir, yuvayadır. İnsan hep evini, ailesini özler.
Düşünün ki, küçücük bedenleriyle sevilmeyi, büyümeyi bekledikleri yuvaları, kimi çocukların, hayatın en çetin mücadelesini verdikleri savaş meydanı oluyor. İşte bu noktada hepimize görevler düşüyor. Dünya Sağlık Örgütü, çocukken istismara maruz kalmış dokuz yetişkinle yaptığı bir röportajda, şu soruyu soruyor; 'ne olsaydı senin için durum farklı olurdu?'