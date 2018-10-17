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  • Emine Erdoğan'dan Moldovalı çocukları sevindiren ziyaret

'dan lı çocukları sevindiren ziyaret

Giriş Tarihi: 17.10.2018 21:44 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 22:05
Emine Erdoğan'dan Moldovalı çocukları sevindiren ziyaret

Cumhurbaşkanı'nın ziyaretine eşlik eden , başkent Kişinev'de Anne ve Çocuk Merkezi'ni ziyaret etti. Moldova First Lady'si Galina Dodon'un da refakat ettiği ziyaretler sırasında Emine Erdoğan Kişinev Etnografya Müzesi ve Onkoloji Hastanesi Çocuk Kliniği'ni de gezerek burada tedavi gören çocukları sevindirdi

Emine Erdoğan'dan Moldovalı çocukları sevindiren ziyaret

tarafından yapımı tamamlanan merkezde çocukların fiziksel rehabilitasyonu için nöroloji, termoterapi, fizik tedavi, akupunktur ve daha bir çok tedavi seçenekleri bulunduruyor.

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Emine Erdoğan'dan Moldovalı çocukları sevindiren ziyaret

Kişinev'de ayrıca Onkoloji Hastanesi Çocuk Kliniği'ni ziyaret etti. Çocuklar için oluşturulan oyun alanında tedavi gören çocuklar ve ailelerle görüştü.

Emine Erdoğan'dan Moldovalı çocukları sevindiren ziyaret

'da ayrıca Kişinev Etnografya Müzesi'ni ziyaret etti. Moldova kültürüne dair geleneksel ve etnografik eserlerin sergilendiği müzede yetkililerden bilgi aldı.

Emine Erdoğan'dan Moldovalı çocukları sevindiren ziyaret

Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un eşi Galina Dodon ile birlikte Etnoğrafya Müzesi'nde yer alan eserleri inceledi

Emine Erdoğan'dan Moldovalı çocukları sevindiren ziyaret

First Lady'si Galina Dodon'un da refakat ettiği ziyaretler sırasında çocuklara hediyeler verdi.

Emine Erdoğan'dan Moldovalı çocukları sevindiren ziyaret

İşte 'ın ziyaretinden ilginç kareler...

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