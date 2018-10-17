Emine Erdoğan'dan Moldovalı çocukları sevindiren ziyaret

Cumhurbaşkanı'nın Moldova ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, başkent Kişinev'de Anne ve Çocuk Merkezi'ni ziyaret etti. Moldova First Lady'si Galina Dodon'un da refakat ettiği ziyaretler sırasında Emine Erdoğan Kişinev Etnografya Müzesi ve Onkoloji Hastanesi Çocuk Kliniği'ni de gezerek burada tedavi gören çocukları sevindirdi TİKA tarafından yapımı tamamlanan merkezde çocukların fiziksel rehabilitasyonu için nöroloji, termoterapi, fizik tedavi, akupunktur ve daha bir çok tedavi seçenekleri bulunduruyor. Emine Erdoğan Kişinev'de ayrıca Onkoloji Hastanesi Çocuk Kliniği'ni ziyaret etti. Çocuklar için oluşturulan oyun alanında tedavi gören çocuklar ve ailelerle görüştü. Emine Erdoğan Moldova'da ayrıca Kişinev Etnografya Müzesi'ni ziyaret etti. Moldova kültürüne dair geleneksel ve etnografik eserlerin sergilendiği müzede yetkililerden bilgi aldı. Emine Erdoğan Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un eşi Galina Dodon ile birlikte Etnoğrafya Müzesi'nde yer alan eserleri inceledi Moldova First Lady'si Galina Dodon'un da refakat ettiği ziyaretler sırasında Emine Erdoğan çocuklara hediyeler verdi. İşte Emine Erdoğan'ın Moldova ziyaretinden ilginç kareler...