Emine Erdoğan'dan Moldovalı çocukları sevindiren ziyaret

Cumhurbaşkanı'nın Moldova ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, başkent Kişinev'de Anne ve Çocuk Merkezi'ni ziyaret etti. Moldova First Lady'si Galina Dodon'un da refakat ettiği ziyaretler sırasında Emine Erdoğan Kişinev Etnografya Müzesi ve Onkoloji Hastanesi Çocuk Kliniği'ni de gezerek burada tedavi gören çocukları sevindirdi