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'dan Tokyo Yunus Emre Enstitüsüne ziyaret

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi , Tokyo Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti.

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 01.07.2019 19:13 Güncelleme Tarihi: 01.07.2019 19:15
Emine Erdoğan'dan Tokyo Yunus Emre Enstitüsüne ziyaret

G20 Toplantısına katılmak için 'ya giden Başkan Erdoğan'ın eşi , burada önemli görüşmeler yaptı, toplantılara katıldı.

Emine Erdoğan'dan Tokyo Yunus Emre Enstitüsüne ziyaret

Twitter hesabından, Tokyo ziyaretine ilişkin bu görselleri paylaşarak, şunları kaydetti:

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Emine Erdoğan'dan Tokyo Yunus Emre Enstitüsüne ziyaret

"Tokyo Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgi aldım.

Emine Erdoğan'dan Tokyo Yunus Emre Enstitüsüne ziyaret

Ziyaretim sırasında Tokyo Üniversitesinde yaptığı Osmanlı Tarihi çalışmalarıyla tanınan Türk dostu Japon tarihçi, Türkolog Prof. Dr. Tadashi Suzuki ile tanışmaktan büyük memnuniyet duydum."

Emine Erdoğan'dan Tokyo Yunus Emre Enstitüsüne ziyaret
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Emine Erdoğan'dan Tokyo Yunus Emre Enstitüsüne ziyaret
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