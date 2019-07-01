Emine Erdoğan'dan Tokyo Yunus Emre Enstitüsüne ziyaret

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tokyo Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti. G20 Toplantısına katılmak için Japonya'ya giden Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, burada önemli görüşmeler yaptı, toplantılara katıldı. Twitter hesabından, Tokyo Yunus Emre Enstitüsü ziyaretine ilişkin bu görselleri paylaşarak, şunları kaydetti: 'Tokyo Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgi aldım. Ziyaretim sırasında Tokyo Üniversitesinde yaptığı Osmanlı Tarihi çalışmalarıyla tanınan Türk dostu Japon tarihçi, Türkolog Prof. Dr. Tadashi Suzuki ile tanışmaktan büyük memnuniyet duydum.'