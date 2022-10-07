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Haberler Yaşam Emine Erdoğan'ın himayesindeki projeyle kadınlar eğitime dönüyor: Nerede kalmıştık!
Giriş Tarihi: 07.10.2022 08:50 Güncelleme Tarihi: 07.10.2022 08:50

Emine Erdoğan'ın himayesindeki projeyle kadınlar eğitime dönüyor: Nerede kalmıştık!

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde AK Parti Kadın Kolları tarafından başlatılan "Nerede Kalmıştık" projesinin ikinci yıl kayıt dönemini hatırlatarak, herhangi bir sebeple eğitimini yarım bırakan kadınlara bir şans olarak sunulan projeye davet etti. "Eğitimini yarım bırakan tüm kadınlara sesleniyorum. Bu fırsatı kaçırmasınlar. 'Nerede Kalmıştık' projesi Anadolu'da büyük yankı buldu. Kadınlar, 'Emine Hanım'ın başlattığı proje varmış' diyerek başvuru yapıyorlar" dedi.

Fatma GÖKSU
Emine Erdoğan’ın himayesindeki projeyle kadınlar eğitime dönüyor: Nerede kalmıştık!

Keşir, AK Parti Genel Merkezi'nde "Nerede Kalmıştık?" projesinin 2. yıl kayıt sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Keşir yarım kalan lise eğitimlerine devam etmek isteyen kadınlara yönelik geçen yıl başlattıkları "Nerede Kalmıştık?" projesi kapsamındaki kayıtlar için 14 Ekim'in son gün olduğunu bildirdi. Projenin 4 yıllık olduğunu belirten Keşir, kayıtların her yıl yenilenmesi gerektiği bilgisini verdi. Keşir, ortaokulu okuyamamış kadınlar için de bu programın açık olduğunu, ancak lise eğitimi üzerinde bir farkındalık yaratmak istediklerini söyledi.

Emine Erdoğan’ın himayesindeki projeyle kadınlar eğitime dönüyor: Nerede kalmıştık!

21 BİN 176 KADIN YENİDEN LİSELİ OLDU

Projeyi geçen yıl 29 Eylül'de Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlattıklarını anımsatan Keşir, projeyle lise eğitimini yarım bırakmış kadınların bu eğitimlerine devam etmelerini sağlamayı amaçladıklarını anlattı. Keşir, geçen yıl 21 bin 176 kadının proje kapsamında lise eğitimine başladığını belirterek şunları söyledi: "Hem geçen yıl kayıt yaptırıp eğitimine devam edenlere hem de liseyi terk etmek zorunda kalmış ya da hiç liseye başlamamış arkadaşlarımıza, 20 yaş üstü kadınlara buradan çağrı yapalım, tıpkı bir yıl önce Emine Erdoğan Hanımefendi ile yaptığımız gibi ve 'Nerede Kalmıştık?' diyelim. Online ya da en yakın ilçe ya da il milli eğitim müdürlüklerine giderek başvurularını yapabilirler."

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Emine Erdoğan’ın himayesindeki projeyle kadınlar eğitime dönüyor: Nerede kalmıştık!

KIZLARIN ÜNİVERSİTELEŞME ORANI ERKEKLERDEN FAZLA

Eğitimin en önemli fırsat eşitliği aracı olduğunu ifade eden Keşir, AK Parti'nin 2002'de ilk iktidara geldiğinde üniversite çağına gelip üniversiteye giden kız çocuklarının oranının yüzde 13,5 olduğunu, ancak bugün bu oranın yüzde 49,5'e ulaştığını söyledi. Bu oranın erkeklerde yüzde 40 olduğunu kaydeden Keşir, "Özellikle eğitimde eşit fırsatlar verdiğinizde kadınlar bu fırsatı en iyi şekilde değerlendiriyorlar. Bu domino taşı etkisi de yaratıyor. Aynı zamanda bizim iş gücü piyasalarına ve karar alma mekanizmalarına katılımımız gibi verileri de çok etkileyen bir şey. Kadın aynı zamanda kalkınmanın bir parçası, beşeri sermayenin önemli bir unsuru" diye konuştu.

Emine Erdoğan’ın himayesindeki projeyle kadınlar eğitime dönüyor: Nerede kalmıştık!

TÜRKİYE VİZYONUNU KADIN ERKEK BİRLİKTE YAPACAĞIZ

Keşir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Türkiye yüzyılı" vizyonunu anımsatarak, "Bunu nüfusun yüzde 50'si ile yapamayız. Kadın ve erkek omuz omuza yapacağız. 'Nerede Kalmıştık?' projesinin, bunun en önemli taşlarından biri olduğunu düşünüyorum. Özellikle 20 yaş üstü genç hanımlara, yaşı daha ileride de olabilir, eğitim çağını kaçırmış tüm kadınlara buradan sesleniyorum, yarın akşam lise kayıtlarının yenilenmesinin son günü. Ne olur bu fırsatı kaçırmasınlar" diye konuştu.

Emine Erdoğan’ın himayesindeki projeyle kadınlar eğitime dönüyor: Nerede kalmıştık!

GELİN EL ELE BİRLİKTE DEVAM EDELİM

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Nerede kalmıştık' çağrısında bulunan Emine Erdoğan, "Geçen yıl, hepimize heyecan veren 'Nerede Kalmıştık' projesiyle yeni bir eğitim seferberliğinin ilk adımını attık.

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