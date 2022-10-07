Emine Erdoğan’ın himayesindeki projeyle kadınlar eğitime dönüyor: Nerede kalmıştık!

KIZLARIN ÜNİVERSİTELEŞME ORANI ERKEKLERDEN FAZLA

Eğitimin en önemli fırsat eşitliği aracı olduğunu ifade eden Keşir, AK Parti'nin 2002'de ilk iktidara geldiğinde üniversite çağına gelip üniversiteye giden kız çocuklarının oranının yüzde 13,5 olduğunu, ancak bugün bu oranın yüzde 49,5'e ulaştığını söyledi. Bu oranın erkeklerde yüzde 40 olduğunu kaydeden Keşir, "Özellikle eğitimde eşit fırsatlar verdiğinizde kadınlar bu fırsatı en iyi şekilde değerlendiriyorlar. Bu domino taşı etkisi de yaratıyor. Aynı zamanda bizim iş gücü piyasalarına ve karar alma mekanizmalarına katılımımız gibi verileri de çok etkileyen bir şey. Kadın aynı zamanda kalkınmanın bir parçası, beşeri sermayenin önemli bir unsuru" diye konuştu.