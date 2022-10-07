Emine Erdoğan’ın himayesindeki projeyle kadınlar eğitime dönüyor: Nerede kalmıştık!

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde AK Parti Kadın Kolları tarafından başlatılan "Nerede Kalmıştık" projesinin ikinci yıl kayıt dönemini hatırlatarak, herhangi bir sebeple eğitimini yarım bırakan kadınlara bir şans olarak sunulan projeye davet etti. "Eğitimini yarım bırakan tüm kadınlara sesleniyorum. Bu fırsatı kaçırmasınlar. 'Nerede Kalmıştık' projesi Anadolu'da büyük yankı buldu. Kadınlar, 'Emine Hanım'ın başlattığı proje varmış' diyerek başvuru yapıyorlar" dedi.