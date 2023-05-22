Emlak Konut GYO - THY konut projesi başvuru ekranı: THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi başvuru şartları nelerdir, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul'da Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle yeni bir konut kampanyası için başvurular başladı. Her kesimi ev sahibi yapmayı amaçlayan projelere bir yenisi daha eklenirken vatandaşlar 2023 Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi'ne ilişkin bilgi sahibi olmak istiyor. Proje kapsamında konut almak isteyenler kura çekimi öncesinde başvuruda bulunacak. Hal böyleyken "Emlak Konut ve THY Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. İşte Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları (THY) Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi başvurularıyla ilgili tüm merak edilenler.