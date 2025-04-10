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Giriş Tarihi: 10.04.2025 15:04 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 15:04

EMLAK VERGİSİ ÖDEME TAKVİMİ 2025: Bu yıl emlak vergisi tutarı ne kadar, hangi tarihlerde ödenir?

Her yıl belirli tarihler arasında ödenen emlak vergisi, taşınmaz malların (bina, arsa ve arazi) metrekare birim değerlerine göre hesaplanır. 2025 yılı için geçerli olacak emlak vergisi tutarları, yeniden değerleme oranının yarısı olan %21,965 artışla belirlendi. Peki, 2025 emlak vergisi ödemeleri ne zaman yapılacak ve ödeme yöntemleri neler?

EMLAK VERGİSİ ÖDEME TAKVİMİ 2025: Bu yıl emlak vergisi tutarı ne kadar, hangi tarihlerde ödenir?

Arsa, arazi ve konut sahipleri, emlak vergisini yeniden değerleme oranının yarısı üzerinden ödemektedir. Bu vergi, ister iki taksit halinde ister tek seferde ödenebilecek şekilde tahsil edilebilmektedir. Peki, 2025 emlak vergisi ödemeleri ne zaman yapılacak ve ödeme yöntemleri neler? İşte, ayrıntılar...

EMLAK VERGİSİ ÖDEME TAKVİMİ 2025: Bu yıl emlak vergisi tutarı ne kadar, hangi tarihlerde ödenir?

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Emlak vergisi, taşınmaz mal sahiplerinin her yıl düzenli olarak ödemesi gereken bir vergidir. Bu vergi, iki taksit halinde tahsil edilir. İlk taksit ödeme dönemi 1 Mart'ta başlar ve 31 Mayıs'a kadar devam eder. İkinci taksit ise 1 Kasım'da başlar ve 30 Kasım'a kadar ödenmelidir.

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EMLAK VERGİSİ ÖDEME TAKVİMİ 2025: Bu yıl emlak vergisi tutarı ne kadar, hangi tarihlerde ödenir?

EMLAK VERGİSİ NE KADAR 2025?

Hesaplanan vergi değerine göre emlak vergisi tutarları şöyle olacak:

Büyükşehirlerde; mesken binde 2, iş yeri binde 4, arsa binde 6, arazi binde 2 oranında ödeniyor,

Diğer illerde; mesken binde 1, iş yeri binde 2, arsa binde 3, arazi bine 1 olarak yatırılacak.

2024 yılı ve öncesinde mesken sahibi olan bir kişinin ödeyeceği emlak vergisi tutarı hesaplaması şöyle:

*Konutun 2024 yılına ait emlak vergi değeri 700.000,00 TL
*2024 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı (%43,93/2=) - %21,965
*Meskenin 2025 yılı emlak vergi değeri [1+(1x2)] 853.755,00 TL
*Verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergisi değeri 853.000,00 TL'dir.

EMLAK VERGİSİ ÖDEME TAKVİMİ 2025: Bu yıl emlak vergisi tutarı ne kadar, hangi tarihlerde ödenir?

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Emlak vergisi ödemeleri, mülk sahipleri tarafından çeşitli kanallar aracılığıyla yapılabilir. Bu ödemeler; Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi, e-Devlet sistemi, bankaların mobil uygulamaları veya internet bankacılığı üzerinden kolayca gerçekleştirilebilir. Ayrıca, dileyenler doğrudan vergi dairelerine giderek de ödeme işlemlerini tamamlayabilirler.

EMLAK VERGİSİ ÖDEME TAKVİMİ 2025: Bu yıl emlak vergisi tutarı ne kadar, hangi tarihlerde ödenir?