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EMLAK VERGİSİ ÖDEME TAKVİMİ 2025: Bu yıl emlak vergisi tutarı ne kadar, hangi tarihlerde ödenir?
Giriş Tarihi: 10.04.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
15:04
EMLAK VERGİSİ ÖDEME TAKVİMİ 2025: Bu yıl emlak vergisi tutarı ne kadar, hangi tarihlerde ödenir?
Her yıl belirli tarihler arasında ödenen emlak vergisi, taşınmaz malların (bina, arsa ve arazi) metrekare birim değerlerine göre hesaplanır. 2025 yılı için geçerli olacak emlak vergisi tutarları, yeniden değerleme oranının yarısı olan %21,965 artışla belirlendi. Peki, 2025 emlak vergisi ödemeleri ne zaman yapılacak ve ödeme yöntemleri neler?