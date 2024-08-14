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Giriş Tarihi: 14.08.2024 14:00 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 14:36

Emrullah Akpunar kimdir? Erzurum Aziziye Belediye başkanı Emrullah Akpunar kaç yaşında, nereli?

Erzumun'un Aziziye ilçesinden Yeniden Refah Partisi'nin adayı olarak seçimi kazanan Emrullah Akpunar, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı be partinin ön saflarında yer alacak. AK Parti rozetini alacak isimler arasında açıklanmasıyla birlikte siyasetçinin hayatı ve kariyeri araştırılmaya başladı. Peki, Emrullah Akpunar kimdir? Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar kaç yaşında, nereli, evli mi?

Emrullah Akpunar kimdir? Erzurum Aziziye Belediye başkanı Emrullah Akpunar kaç yaşında, nereli?

Emrullah Akpunar kimdir sorusu araştırılmaya başladı. Yeniden Refah Partisi'nden seçime girerek belediye başkanı oldu. AK Parti'nin 23. yaşı kutlamaları sebebiyle AK Parti rozeti takacak isimler birer birer açıklanırken Emrullah Akpunar da bu isimlerden oldu. İşte Emrullah Akpunar'ın biyografisi

Emrullah Akpunar kimdir? Erzurum Aziziye Belediye başkanı Emrullah Akpunar kaç yaşında, nereli?

EMRULLAH AKPUNAR KİMDİR?
Emrullah Akpunar, Yeniden Refah Partisi'nde Erzurum - Aziziye Belediye Başkan adayı seçilmiş ve ardından partisinden istifa ederek AK Parti'de ön saflarda yer almıştır. Emrullah Akpunar serbest meslek yapmaktadır.

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Emrullah Akpunar kimdir? Erzurum Aziziye Belediye başkanı Emrullah Akpunar kaç yaşında, nereli?

AK PARTİ'YE 23'ÜNCÜ YAŞINDA YENİ İSİMLER ROZET ALACAK!

AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek 23'üncü yıl programında partiye katılacak yeni isimlere rozetleri takılacak. Kamuoyu, AK Parti'ye katılacak yeni isimleri merakla bekliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bugün 2 milletvekili, 15 belediye başkanının AK Parti'ye geçeceğini duyurmuştu. Bu isimlerden bir

Emrullah Akpunar kimdir? Erzurum Aziziye Belediye başkanı Emrullah Akpunar kaç yaşında, nereli?
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