Giriş Tarihi: 14.08.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
14:36
Emrullah Akpunar kimdir? Erzurum Aziziye Belediye başkanı Emrullah Akpunar kaç yaşında, nereli?
Erzumun'un Aziziye ilçesinden Yeniden Refah Partisi'nin adayı olarak seçimi kazanan Emrullah Akpunar, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı be partinin ön saflarında yer alacak. AK Parti rozetini alacak isimler arasında açıklanmasıyla birlikte siyasetçinin hayatı ve kariyeri araştırılmaya başladı. Peki, Emrullah Akpunar kimdir? Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar kaç yaşında, nereli, evli mi?