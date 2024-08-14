Emrullah Akpunar kimdir? Erzurum Aziziye Belediye başkanı Emrullah Akpunar kaç yaşında, nereli?

Emrullah Akpunar kimdir sorusu araştırılmaya başladı. Yeniden Refah Partisi'nden seçime girerek belediye başkanı oldu. AK Parti'nin 23. yaşı kutlamaları sebebiyle AK Parti rozeti takacak isimler birer birer açıklanırken Emrullah Akpunar da bu isimlerden oldu. İşte Emrullah Akpunar'ın biyografisi