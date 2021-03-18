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En Anlamlı Duygulu 18 Mart seçenekleri: 2-3-4-5-6 kıtalık, kısa ve uzun seçeneklerle 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı her yıl olduğu gibi, bu sene de büyük bir coşku ve kahramanlıkla kutlanacak. Koronavirüs nedeni ile törenlerde kısıtlama olacak; ancak Türk tarihi açısından oldukça kıymetli olan bu gün ile unutulmayacak. Okullardaki öğrenciler başta olmak üzere, 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili şiirler hakkındaki araştırmalar yoğunluk kazandı. 2, 3, 4, 5,6 kıtalık uzun ve kısa Çanakkale Zaferi şiirleri ile Türk tarihinin dönüm noktalarından 18 Mart günü adeta yüreklere kazınacak. İşte, uzun, kısa seçenekleriyle 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık en güzel ve anlamlı 18 Mart Çanakkale Zaferi anma şiirleri 2021

Giriş Tarihi: 18.03.2021 13:36 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 13:36
En Anlamlı Duygulu 18 Mart Çanakkale şiirleri seçenekleri: 2-3-4-5-6 kıtalık, kısa ve uzun seçeneklerle 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri

Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisi hiç şüphesiz en 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'dir. Döneminin en güçlü donanmalarına karşın varını yoğunu ortaya koyan Türk milleti, Çanakkale'de kesin ve unutulmaz bir zafer elde etmiştir. Bu değerli gün de, her yıl 18 Mart tarihinde yurt genelindeki etkinliklerle ve programlarla kutlanmakta, şehit askerlerimiz rahmetle ve minnetle anılmaktadır. Öyle ki, en güzel ve anlamlı 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri de etkinliklerin olmazsa olmazları arasında yer edinmektedir.

18 MART ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ İLE İLGİLİ ŞİİRLER

Okullardaki öğrenciler başta olmak üzere, bu değerli günü anmak ve önemini unutmak istemeyenler 2, 3, 4, 5 kıtalık, kısa ve uzun 18 Mart hakkında araştırmalarını arttırdı. Kısa, uzun ve en güzel 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi şiirleri seçenekleri ise sabah.com.tr'de yayınlandı.

İşte, törenlerde ve okullarda okuyabileceğiniz, sosyal medyada paylaşabileceğiniz 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık, uzun, kısa ve en güzel 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri 2021;

En Anlamlı Duygulu 18 Mart Çanakkale şiirleri seçenekleri: 2-3-4-5-6 kıtalık, kısa ve uzun seçeneklerle 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri

EN GÜZEL 18 MART ŞİİRLERİ

Çanakkale

Gün geçmiş,yıl geçmiş ne yazar.

Her karış torağında bin,şehit bir mezar.

Yeryüzünde yaşadıkça,tek dişi canavar.

Türk milleti aynı destanı yine yazar.

Sen rahat uyu ey şanlı şehit.

Gölgesinde gölgelen al bayrağın.

Hangi kem göz sana edebilir nazar.

Türk milleti aynı destanı yine yazar.

Yedi cihana yeter yazdığın destan.

Gök kubbe ay,yıldız sana verir selam.

Çanakkaleyi düşmana yaptınya mezar.

Türk milleti aynı destanı yine yazar.

Dünya döndükçe Çanakkale yine geçilmez.

Kanınla suladın toprağı hangi canlı seni bilmez.

Sen yazdın cihana şanlı tarihi artık kim bozar.

Türk milleti aynı destanı yine yazar.

Şefik Aydemir

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En Anlamlı Duygulu 18 Mart Çanakkale şiirleri seçenekleri: 2-3-4-5-6 kıtalık, kısa ve uzun seçeneklerle 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri

Çanakkale Zaferi

Her şeyi hesaplayıp yurdumuzu böldüler

Bizi yok etmek için sürülerle geldiler

Türk'ü tanımadılar gafletlere daldılar

Mehmetçiği görünce kanı dondu kurudu

Mehmetçik şehit oldu vatanını korudu

Düşmanlar tekniğiyle işini kolay sandı

Her taraf cehennemdi ateş barut ve kandı

Çanakkale geçilmez; o ne müthiş destandı

Can verdi Mehmetçikler vatanını korudu

Ya ölüm Ya istiklâl; buydu şartı şurutu

Cephede her yer müthiş, kan barut kokuyordu

Mehmetçik mermisizdi süngüyü takıyordu

Ölüme emir almış dualar okuyordu

Taarruz için değil ölmek için yürüdü

Düşmana dehşet saldı vatanını korudu

İşte böyle ölümü ölümsüzlük bilmişler

Ne engin iman gücü, ölürkende gülmüşler

Anladı ki düşmanlar yanlış yere gelmişler

Onları aynı anda büyük korku bürüdü

Bizim şehitler ölmez onlar öldü çürüdü

Der Mikdatî askerin her biri bil ki zahit

Cengaverce savaştı vatan uğrunda şehit

Kazanmayı bildiler imanlarıydı ahit

Şadolsun ecdadımız vatanını korudu

Ölen düşmanları da Mehmetçikler kürüdü

Mikdat Bal

En Anlamlı Duygulu 18 Mart Çanakkale şiirleri seçenekleri: 2-3-4-5-6 kıtalık, kısa ve uzun seçeneklerle 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri

18 Mart Çanakkale

Bulutlar sarmıştı her yanı,

Kapkara bir geceydi,

Yağmur,bardaktan boşalırcasına,

Sağnak gibi yağıyordu,

Yedi düvelin gemilerinden yükselen,

Top,tüfek sesleri,

Her yanı inletiyordu,

Mustafa Kemalin askerleri,

Aslanlar gibi dövüşüyordu,

Ve Çanakkale kahramanca,

Düşmana selam veriyordu,

Kükrüyordu tepeden,

Mustafa Kemal,

Vatanıma ayak basacaksa düşman,

Yaşamanın ne gereği var,

En son nefer ölünceye kadar,

Dövüşeceksiniz aslanlar,

Görecek bütün dünya,

Ne aslanlar doğururmuş,

Emineler,Hatçeler,Ayşeler,Fatmalar.

Ali Osman Yılmaz

En Anlamlı Duygulu 18 Mart Çanakkale şiirleri seçenekleri: 2-3-4-5-6 kıtalık, kısa ve uzun seçeneklerle 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri

YİĞİDİM / ŞEHİDİM

Bakmakla bilinmez kıymetim/kadrim

Her karşı toprağım kutsaldır benim

Uğruma binlerce şehitler verdin

Al kanla yazıldı tarih defterim

Vurulup koynumda yatan yiğidim

Kıyamette elbet sana şahidim

Bu vatan uğruna gitti gençliğin

Göklerden verildi rütben şehidim

Vatan bir cehennem gibi yanıyor

Dünya bizi mağlup olmuş sanıyor

Suskun duran millet bir uyanıyor

İttifaklar Mehmetçiği tanıyor

Kahramanlar burda çoktur seçilmez

Şehitlik şerbeti kolay içilmez

Bir nefes anında umman geçilir

Bilinir ki Çanakkale geçilmez

Burası Türklerin ebedi yurdu

Her Mehmet bir tabur düşman vurdu

Böylece tüm dünya şanın duydu

Yedi Düvel mecbur selama durdu

Dinle beni dinle anla ey gencim

Yiğitler koynumda artar direncim

Atanın yazdı takvime göre

Seninle akranım ben de çok gencim

Huzurla şad olsun ruhu atanın

Pişman oldu soyu bana çatanın

Sonsuza dek sana kutsal vatanım

(Bu)Övünç binlerce kefensiz yatanın

Ey gencim ecdadın bedel ödedi

Uğratma namerdi yurduma dedi

Üzme sen Ata'nı incitme emi

Görevi ilahi bilincindendi

Şöhreti saygıyla söylenip geldi

Zeki İ. KIZILIŞIK

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